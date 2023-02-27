Армия РФ снова массированно обстреляла Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 26 февраля 97 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 97 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и БМП", - говорится в сообщении.

Херсон армия РФ атаковала 21 раз – враг накрыл огнем жилые кварталы города. Из-за обстрелов повреждены дома херсонцев.

За прошедшие сутки на Херсонщине российские обстрелы оборвали жизнь 1 человека, еще 2 человека получили ранения.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 25 февраля враг 78 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.