Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают террор Днепропетровской области. В ночь на 27 февраля оккупанты дважды обстреляли Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада. Люди уцелели", - отметил он.

По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач.

Последствия атак спасатели продолжают уточнять.

Напомним, ночью 26 февраля армия страны-агрессора накрыла огнем Никопольский район Днепропетровской области. Тяжелая артиллерия врага беспрестанно била по самому Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам.