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Происшествия
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Россияне ночью атаковали Украину 14 дронами, большинство из них сбили

Россияне ночью атаковали Украину 14 дронами, большинство из них сбили

Армия страны-агрессора РФ ночью 27 февраля атаковала Украину ударными дронами Shahed с северного направления.

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Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Всего выпущено до 14 БпЛА-камикадзе, одиннадцать из них уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил", - говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации добавили, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА.

"Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов. По предварительным данным обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, россияне ночью 27 февраля нанесли три удара дронами по городу Хмельницкому. Есть погибший и пострадавшие.

Автор:
Нина Комащенко