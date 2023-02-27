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Россияне ночью атаковали Украину 14 дронами, большинство из них сбили
Армия страны-агрессора РФ ночью 27 февраля атаковала Украину ударными дронами Shahed с северного направления.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
"Всего выпущено до 14 БпЛА-камикадзе, одиннадцать из них уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил", - говорится в сообщении.
В Киевской городской военной администрации добавили, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов. По предварительным данным обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним, россияне ночью 27 февраля нанесли три удара дронами по городу Хмельницкому. Есть погибший и пострадавшие.