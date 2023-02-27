Враг ударил по Хмельницкому: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска ночью 27 февраля нанесли три удара по городу Хмельницкому.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Продолжается тушение пожаров. Пострадали гражданские дома", - отметил он.

По его словам, в результате атаки погиб спасатель и еще четыре человека получили ранения.

Позже Гамалий сообщил, что один из раненых скончался в больнице.

"Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя - спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", - добавил он.

Городской голова Александр Симчишин уточнил, что враг атаковал Хмельницкий дронами.

Напомним, россияне 18 февраля ударили ракетами по Хмельницкому, в результате чего повреждены три учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов.