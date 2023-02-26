Оккупанты ночью накрыли огнем Днепропетровщину: повреждены дома, колледж, газопровод

Ночью 26 февраля армия страны-агрессора накрыла огнем Никопольский район Днепропетровской области. Тяжелая артиллерия врага беспрестанно била по самому Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"17 вражеских обстрелов Никопольщины за ночь. Агрессор накрыл огнем Никополь, Марганецкую и Мировскую общины", - отметил он.

По его словам, обошлось без пострадавших, но есть значительные разрушения.

"В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша, огонь спасатели уже потушили. А еще в городе повреждены две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач", - сообщил Лысак.

Он добавил, что в Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых построек.

В настоящее время идет обследование территорий обстрелов, а масштабы разрушений уточняются.

Накануне оккупанты в течение ночи девять раз открывали огонь из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. В Никополе повреждены сразу три лицея. Также повреждено админздание, два частных предприятия и магазин.