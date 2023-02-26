Захватчики обстреляли пограничные населенные пункты Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения в Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки. Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Она получила помощь на месте.

В пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены 5-этажные жилые дома.

Около 20:00 из артиллерии обстреляно село Моначиновка Купянского района.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, 24 февраля утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города, который произошел после 21:30, был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар.