- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Захватчики обстреляли пограничные населенные пункты Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения в Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки. Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Она получила помощь на месте.
В пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены 5-этажные жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Около 20:00 из артиллерии обстреляно село Моначиновка Купянского района.
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, 24 февраля утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города, который произошел после 21:30, был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар.