В Харьковской области авто наехало на противотанковую мину: есть погибшие

29 марта в Изюмском районе, неподвлеку от города Барвенково, легковой автомобиль наехал на противотанковую мину, оставшуюся со времен оккупации Харьковской области россиянами.

В результате взрыва погибли два человека: 16-летний парень и 34-летний мужчина, сообщает глава области Олег Синегубов.

Еще двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения и были госпитализированы. Информация об их состоянии отсутствует.

"В который раз призываю всех! Не двигайтесь по неизвестным или непроверенным дорогам. Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни", - подчеркнул Синегубов.

26 марта в Херсонской областях сдетонировали мины. Это был пятый случай подрыва мирных людей на российской мине только за прошлую неделю.

Ранее в Херсонской области 18-летний молодой человек подорвался на российской мине. Он погиб на месте.