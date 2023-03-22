В деоккупированных районах произошел ряд фатальных подрывов людей на минах: под Снигиревкой погибли сразу трое

Целый ряд случаев гибели людей вследствие подрыва на взрывоопасных предметах произошел на деоккупированных территориях Украины 22 марта. В частности, как сообщил начальник Главного управления полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, неподалеку от Снигиревки так погибли сразу три жителя Гороховской общины.

"Ужасная трагедия произошла сегодня на Снигиревщине. Оставленная орковская противотанковая мина унесла жизни трех мужчин - 60, 29 и 19 лет. Жители села Садовое поехали полем к лесополосе собирать дрова, и в какой-то момент машина взорвалась. Все трое сразу погибли", - написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь, Херсонская областная военная администрация днем сообщила, что на российской взрывчатке вблизи села Червоное Новоалександровской общины подорвался мирный житель.

"Во время выполнения полевых работ на взрывчатку, оставленную армией России, наткнулся 65-летний мужчина. Из-за тяжелых травм он погиб на месте", - говорилось в сообщении.

Позже в ОВА сообщили, что в лесополосе вблизи поселка Великая Александровка на российской мине подорвался другой мужчина: 48-летний пострадавший остался жив, но потерял часть ноги. Травмированного госпитализировали.

Кроме того, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в одном из сел Изюмского района, имеющих название Ивановка, 50-летний мужчина взорвался в поле на кассетном снаряде и от полученных травм погиб на месте.

О подрыве в среду на противопехотной мини 63-летней женщины в Святогорске Донецкой области сообщило местное облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшая работниками скорой медицинской помощи была доставлена в медицинское в Славянске.

Отметим, что Министерство экономики недавно указывало, что ввиду масштабов минного загрязнения территорий Украины она требует создания механизма координации международных усилий по разминированию по примеру координации военной помощи в формате "Рамштайн".