В Украине началось гуманитарное разминирование сельхозземель: какая область стала первой

В Николаевской области приступили к приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения. В регионе работают инженерно-саперные подразделения ВСУ, пиротехнические подразделения ГСЧС, а также привлечены иностранные операторы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что только от Минобороны в области работает 11 групп разминирования, со следующей недели к ним присоединятся еще 9 групп. От ГСЧС в регионе работают 7 групп.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что анализ темпов работ на Николаевщине, потребностей и вопросов, возникающих во время обследования и очистки территории, поможет оптимизировать процесс разминирования сельхозземель и в других областях.

"Мы должны сделать все возможное для решения в сжатые сроки вопросов организации планового гуманитарного разминирования. Речь идет о создании реестра территорий, подлежащих очистке, инструментов коммуникации и контроля. Будем привлекать иностранных и отечественных операторов, чтобы ускорить работу по разминированию. Приоритет - разминирование сельскохозяйственных земель", - подчеркнула она.

По предварительным оценкам, в 9 областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) нуждаются в обследовании и, при необходимости, разминировании более 470 854 га земель сельхозназначения.

Предполагается, что в первую очередь мероприятия по обследованию и разминированию будут осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий является наиболее актуальной, а очистка сельхозугодий – наиболее экономически обоснованной.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует к середине мая расчистить, по меньшей мере, 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.