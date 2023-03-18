В Україні почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель: яка область стала першою

У Миколаївській області почали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. У регіоні працюють інженерно-саперні підрозділи ЗСУ, піротехнічні підрозділи ДСНС, також залучені іноземні оператори.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що лише від Міноборони в області працює 11 груп розмінування, з наступного тижня до них долучаться ще 9 груп. Від ДСНС в регіоні працюють 7 груп.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністра економіки Юлія Свириденко повідомила, що аналіз темпів робіт на Миколаївщині, потреб та питань, що виникають під час обстеження та очищення території, допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях.

"Ми маємо зробити все можливе для вирішення в стислі терміни питань щодо організації планового гуманітарного розмінування. Йдеться про створення реєстру територій, які підлягають очищенню, інструментів комунікації та контролю. Будемо залучати іноземних та вітчизняних операторів, щоб прискорити роботу з розмінування. Пріоритет – розмінування сільськогосподарських земель", - наголосила вона.

За попередніми оцінками, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування понад 470 854 га земель сільгосппризначення.

Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.