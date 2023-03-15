ООН допоможе у розмінуванні українських угідь

Всесвітня продовольча програма ООН сприятиме проєктам із розмінування українських територій під вирощування зернових культур. Також гуманітарна організація планує підтримувати малих агровиробників України.

Про це йшлося під час зустрічі міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова із заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Раміро Лопес да Сілвою та уповноваженим представником і директором ВПП в Україні Метью Голлінгвортом.

Фото: Міністерство інфраструктури Україини

"Обговорили завдання щодо розмінування значної частини сільськогосподарських земель та інвестиції в галузь. Відновлення аграрного потенціалу України є умовою для стабілізації гуманітарної ситуації у світі", - заявив Кубраков.

Також на зустрічі йшлося про перспективи продовження "зернової угоди" та розвиток альтернативних логістичних маршрутів для експорту сільськогосподарської продукції у рамках ініціативи ЄС "Шляхи Солідарності".

"Україна відчуває свою глобальну відповідальність як один гарантів продовольчої безпеки в світі. Саме тому ми наразі активно працюємо з міжнародними партнерами над підтримкою розвитку української логістики. Цивілізований світ не повинен дозволити Росії тримати в заручниках голоду мільйони людей в Африці та Азії", - прокоментував Кубраков.

Так, з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси до країн Європи, Азії та Африки було експортовано 24,4 млн тонн української агропродукції. Водночас, майже півмільйона тонн продовольства було експортовано найбіднішим країнам світу в партнерстві з ВПП ООН.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Станом на 3 березня відомство підрахувало, що понад 5 мільйонів гектар (50 тисяч км2) українських угідь непридатні до використання через діяльність РФ на цих територіях.