ООН поможет в разминировании украинских сельскохозяйственных земель

Всемирная продовольственная программа ООН будет способствовать проектам по разминированию украинских территорий под выращивание зерновых культур. Также гуманитарная организация планирует поддерживать малых агропроизводителей Украины.

Об этом шла речь во время встречи министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Рамиро Лопес да Силвой и уполномоченным представителем и директором ВПП в Украине Мэтью Голлингвортом.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

"Обсудили задачи по разминированию значительной части сельскохозяйственных земель и инвестиции в отрасль. Восстановление аграрного потенциала Украины является условием для стабилизации гуманитарной ситуации в мире", - заявил Кубраков.

Также на встрече речь шла о перспективах продления "зернового соглашения" и развитии альтернативных логистических маршрутов для экспорта сельскохозяйственной продукции в рамках инициативы ЕС "Пути Солидарности".

"Украина чувствует свою глобальную ответственность как один гарантов продовольственной безопасности в мире. Именно поэтому мы активно работаем с международными партнерами над поддержкой развития украинской логистики. Цивилизованный мир не должен позволить России держать в заложниках голода миллионы людей в Африке и Азии", - прокомментировал Кубраков.

Так, с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы в страны Европы, Азии и Африки было экспортировано 24,4 млн тонн украинской агропродукции. В то же время почти полмиллиона тонн продовольствия было экспортировано беднейшим странам мира в партнерстве с ВПП ООН.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует к середине мая расчистить, по меньшей мере, 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

По состоянию на 3 марта ведомство подсчитало, что более 5 миллионов гектаров (50 тысяч км2) украинских угодий непригодны к использованию из-за деятельности РФ на этих территориях.