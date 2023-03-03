Мировые цены на продовольствие снижаются одиннадцатый месяц подряд

В феврале цены на продовольствие продолжили тенденцию снижения, которая длится одиннадцатый месяц подряд. Падение наблюдается незначительное.

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Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 129,8 пункта. Это на 0,6% меньше, чем в январе, но на 18,7% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО почти не изменился за месяц. Мировые цены на пшеницу несколько выросли – из-за конкуренции среди экспортеров. Между тем, международные цены на рис снизились на 1,0% – из-за замедления торговой деятельности большинства крупных азиатских экспортеров.

Практически не изменился по сравнению с январем индекс цен на мясо ФАО. И дальше падают мировые цены на птицу – на фоне массовых экспортных поставок. В то время как цены на свинину в мире выросли. Это связывают с опасениями относительно ограничений экспорта в Европе.

Напротив, индекс цен на сахар ФАО вырос на 6,9% с января до самого высокого уровня за шесть лет, преимущественно из-за снижения прогноза производства в 2022/23 году в Индии.

На 3,2% в сравнении с январем снизился индекс цен на растительные масла ФАО. В частности, упали мировые цены на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 2,7% в феврале. Наиболее резкое падение зафиксировано в международных котировках на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

Напомним, из-за российской агрессии мир ежемесячно недополучает миллионы тонн продовольствия. В частности, речь идет о невозможности полноценного экспорта украинского зерна. Так, с августа 2022 года по январь 2023 года в 40 стран мира было экспортировано 17,8 млн тонн украинской агропродукции. В то время как при полноценном функционировании коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны составлять 25-29 миллионов тонн.