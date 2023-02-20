Аналитики подсчитали, сколько тратят на продукты питания в Украине и разных странах мира

Доля расходов на продукты питания в общих расходах украинцев в 2021 году выросла до 41,6%, тогда как в 2019 году этот показатель составил 39,7%.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на обновленную статистическую информацию Министерства сельского хозяйства США (USDA) относительно расходов на питание в разных странах мира.

Отмечается, что за период пандемии коронавируса показатели расходов на питание в Украине заметно увеличились.

Если в 2019 году каждый украинец тратил на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем 874 дол. США, то в 2020 году этот показатель вырос до 964 дол. США, а в 2021 году достиг 1242 дол. США на 1 человека.

Кроме того, доля расходов на продовольствие в общих расходах для жителей Украины также увеличивалась. В 2019 году она составляла 39,7%, в 2020 году – 41,2%, а в 2021 году – 41,6%.

Данная тенденция в общей сложности подтверждается для 104 стран, охваченных статистическим массивом USDA.

Средняя доля расходов на питание на одного человека по миру составила 24,6% в 2019 году, 25,8% – в 2020 году и 25,5% – в 2021 году. Это означает, что за два года пандемии она увеличилась почти на 1%.

Более заметным, отмечают учёные, оказался рост в абсолютных цифрах. Один житель планеты в 2019 году покупал в среднем продуктов питания на сумму 1387 дол. США, в 2020 году – на 1428 дол. США, а в 2021 году – на 1686 дол. США.

"Хотя в список вошли довольно разные страны, дифференцирующиеся по уровню благосостояния и влиянию COVID-19 на их продовольственный рынок, однако рост расходов фиксируется как для экономически развитых государств, так и для характеризующихся низкими доходами населения", - подчеркнул Богдан.Духницкий, доктор экономических наук.

Для Соединенных Штатов Америки, занявших первое место в рейтинге-2021, доля расходов на питание выросла с 6,2% в 2019 году до 6,7% в 2021 году, а их фактическое значение – с 2357 дол. США до 3070 долларов. США на 1 человека соответственно.

Германия, которая занимает девятое место в рейтинге, в 2019 году имела долю расходов на питание 10,8% и их абсолютную величину в 2268 долл./чел. В 2021 году эти показатели выросли до 12,0% и 2897 долл./чел.

Также увеличение расходов на продовольствие присуще:

Венгрии (35 место): с 17,3% и 1171 долл./чел. в 2019 году – до 18,0% и 1597 долл./чел. в 2021 году;

Индии (77 место): с 27,2% и 338 долл./чел. 2019 года – до 32,1% и 446 долл./чел. 2021 года;

Анголе (99 место): с 48,6% и 451 долл./чел. в 2019 году – до 49,7% и 658 долл./чел. в 2021 году.

В актуальном рейтинге USDA, по итогам 2021 года, Украина заняла 92 место, расположившись между Эфиопией (41,3% расходов на питание, 245 долл./чел.) и Камбоджей (42,7%, 546 долл./чел.) среди стран, где процент расходов на продовольствие является одним из самых высоких, отметил ученый.

Однако в 2022 году полномасштабное вторжение России на территорию Украины поставило сверхсложные вызовы перед внутренним продовольственным рынком нашего государства. Негативные последствия войны повлияли на рост цен на продукты питания как в Украине, так и за ее пределами. Согласно данным индекса продовольственных цен ФАО, в 2022 году его значение стало самым большим в истории наблюдений (143,7 пункта), на 14% превысив показатель 2021 года. В то же время индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине по итогам 2022 года составил 126,6%, то есть подорожание оказалось фактически вдвое больше.

"Хотя информации по расходам на продовольствие за 2022 год пока нет, согласно приведенным тенденциям следует ожидать дальнейшего роста цен при ограниченной покупательной способности населения, поэтому доля расходов на продукты питания в нашей стране будет оставаться столь же высокой", - подытожил Духницкий.

Отметим, что фрукты в Украине подорожали вдвое за год. Основная причина столь резкого роста цен — удорожание импортной продукции из-за девальвации гривны и повышения стоимости логистики в результате полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию страны.