Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: объяснение Минагрополитики

Критического влияния энергетического кризиса на производство продуктов питания не предполагается. Пока нет рисков для продовольственной безопасности Украины.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Первый аспект – это физическая доступность к продукции. В Украине достаточно производства всех основных видов продукции, в том числе молочной и мясной. Наблюдается тенденция к восстановлению после резкого падения в начале войны", - отметил Высоцкий.

Он также рассказал о ценах на продукты и влиянии энергетического кризиса на пищевую промышленность.

По словам замминистра, благодаря адаптивности отечественных производителей ситуация стабилизируется. Потому резких колебаний цен на продукты не предполагается.

Также Минагрополитики ведет работу по возможности предоставления производителям доступа к бесперебойному электроснабжению пищевых предприятий.

Относительно влияния энергетического кризиса Высоцкий отметил, что малые и средние производители выстояли. Это подтверждают показатели – с октября прошлого года производство снизилось всего на 2%.

"Энергетика может влиять на ценообразование в целом. Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости – это не более 5-10%, в зависимости от типа продукции. Пока критического влияния энергетического кризиса на производство не предполагается", - подытожил замминистра.

Напомним, Минагрополитики и Всемирный банк сообщили, что разрабатывают программу по возмещению стоимости установки генераторов и твердотопливных котлов для элеваторов.