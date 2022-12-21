- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
У Мінагрополітики готують програму з відшкодування вартості генераторів для елеваторів
Міністерство аграрної політики та Світовий банк розробляють програму з відшкодування вартості встановлення генераторів та твердопаливних котлів для елеваторів.
Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, пише "Укрінформ".
"Є окремі точкові програми, які будуть взимку і матимуть пріоритет на деокупованих територіях. Першочергове - це компенсації по генераторах або щось подібне. Ми зі Світовим банком наразі це опрацьовуємо", - сказав він.
За його словами, передбачається компенсація вартості встановлення генераторів або твердопаливних котлів на елеваторах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міністр додав, що взяти участь у програмі можна буде через Державний аграрний реєстр. Старт програми очікується після 1 січня.
Нагадаємо, Українська зернова асоціація раніше закликала Міністерство енергетики та Міністерство агрополітики та продовольства ініціювати включення зернозберігальних підприємств до групи бізнесу, що виготовляє критично важливі товари та продукти в питанні пріоритетності включення електроенергії.