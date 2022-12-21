Мінагрополітики оцінило рівень забезпеченості українців м'ясом

В нинішніх умовах рівень виробництва м'яса в Україні дозволяє забезпечити кожну особу 20 кг свинини в рік (у 2021 році було 19,9 кг).

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

У відомстві зазначили, що відповідно до балансу попиту та пропозицій м’яса та м’ясопродуктів на 2022 рік прогноз виробництва свинини складатиме 625 тис тонн.

Мінагрополітики додали, що, в тому числі для підтримки цієї галузі, в 2022 році було застосовано ряд інструментів фінансової підтримки, деякі з них будуть продовжені і в наступному році, а саме:

доступні кредити 5-7-9 %, надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств;

надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності;

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 га);

надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства.

Нагадаємо, що свинина для українців стала доступнішою. Так, ціни свинини на полицях супермаркетів у листопаді знизилися на 4% проти попереднього місяця.

У той же час, на полицях магазинів побільшало саме імпортованої свинини.