Свинина для українців стала доступнішою: як змінилися ціни

Ціни свинини на полицях супермаркетів у листопаді знизилися на 4% проти попереднього місяця.

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Про здешевлення охолодженої свинини у роздрібній торгівлі за підсумками жовтня повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Зазначається, що за результатами щомісячного моніторингу національних торгівельних мереж, протягом листопада середня ціна кілограма свинини склала 178,2 грн/кг. Це на 4,1% чи 7,6 грн/кг дешевше ніж у жовтні, відзначають аналітики АСУ.

Так, на початку місяця кілограм свинини у мережах роздрібної торгівлі коштував 184 грн/кг, а у кінці листопада та на початку грудня його ціна була на 10 грн/кг нижчою.

При цьому найпомітніше знизилася ціна на несезонний ошийок: з 215,1 грн/кг у перший тиждень листопада до 197,1 грн/кг у кінці місяця. Трохи менше здешевлення торкнулося корейки, стегна та лопатки, які упродовж листопада подешевшали на 12,5-15 грн/кг.

"Основною причиною послаблення цін на охолоджену свинину є зниження закупівельних цін на живець свинини як під впливом сезонних чинників, так і через нові обставини військового часу. Зокрема, окрім обмежень з боку купівельної спроможності, відчутний вплив на обсяги кінцевої реалізації мають перебої з електроживленням. Останнє змушує роздрібну торгівлю переглядати кількість та об’єми замовлень, а споживачів ― корегувати вміст та структуру продуктового кошика", - відзначають в аналітичному відділі АСУ.

Там зауважують, що не дивлячись на екстремальніші умови роботи, більшість постачальників та покупців вже адаптувалися до них, тож надалі оператори очікують відносної стабілізації роздрібної торгівлі.

Зазначимо, відключення електроенергії негативно впливає на роботу вітчизняного ринку свинини. Перебої зі світлом стали спільною пріоритетною проблемою для виробників, переробників свинини та роздрібної торгівлі.