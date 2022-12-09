Свинина для украинцев стала доступнее: как изменились цены

Цены на свинину на полках супермаркетов в ноябре снизились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об удешевлении охлажденной свинины в розничной торговле по итогам октября сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

По результатам ежемесячного мониторинга национальных торговых сетей, в течение ноября средняя цена килограмма свинины составила 178,2 грн/кг. Это на 4,1% или 7,6 грн/кг дешевле, чем в октябре, отмечают аналитики АСУ.

Так, в начале месяца килограмм свинины в сетях розничной торговли стоил 184 грн/кг, а в конце ноября и начале декабря его цена была на 10 грн/кг ниже.

При этом заметнее всего снизилась цена на несезонный ошейок: с 215,1 грн/кг в первую неделю ноября до 197,1 грн/кг в конце месяца.

Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг.

"Основной причиной ослабления цен на охлажденную свинину является снижение закупочных цен на свинину живым весом как под влиянием сезонных факторов, так и из-за новых обстоятельств военного времени. В частности, кроме ограничений со стороны покупательной способности, ощутимое влияние на объемы конечной реализации имеют перебои с электропитанием. Это вынуждает розничную торговлю пересматривать количество и объемы заказов, а потребителей - корректировать содержимое и структуру продуктовой корзины", - отмечают в аналитическом отделе АСУ.

Там отмечают, что, несмотря на более экстремальные условия работы, большинство поставщиков и покупателей уже адаптировались к ним, поэтому в дальнейшем операторы ожидают относительной стабилизации розничной торговли.

Напомним, отключение электроэнергии негативно влияет на работу отечественного рынка свинины. Перебои со светом стали общим приоритетом для производителей, переработчиков свинины и розничной торговли.