Украинцы едят все больше импортной свинины: откуда везут

За 10 месяцев 2022 года импорт свинины в Украину вырос на 41%.

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Об этом сообщает пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса".

В октябре импорт свинины свежей, охлажденной и мороженой составил 4,3 тыс. тонн, что на 49% больше, чем в сентябре.

За 10 месяцев 2022 года импорт вырос на 41% в физическом объеме и на 56% в стоимостном объеме, что составляет 45,1 тыс. тонн и 92,7 млн долларов, соответственно.

С начала полномасштабного вторжения до 1 июля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт свинины вырос в 2,5 раза, но с момента возврата таможенных пошлин и налогов на импорт, объемы поставок несколько сократились – с июля до октября объемы импортного мяса уменьшились на 28% по сравнению с июлем-октябрем 2021 года.

Основными странами, из которых импортировали свинину, были страны ЕС, Польши, Нидерландов, Дании, Испании.

В то же время, в Украине наблюдается тенденция к уменьшению поголовья свиней. Так, по состоянию на 1 октября 2022 года насчитывается 5,2 млн. голов, что на 12,9% меньше чем в 2021 году. Общая численность выращиваемых на предприятиях свиней составляет 3,2 млн голов – 61,4% от общего поголовья.

По словам Максима Гопки, аналитика УКАБ, сокращение поголовья произошло из-за боевых действий и оккупации украинских территорий, как следствие – уменьшения убойной массы свиней на -11,2%, которая за 9 месяцев 2022 года составила 479,6 тыс. тонн.

Отметим, значительное удорожание постигло все потребительские товары повседневного спроса из продуктовой корзины украинца. Больше всего подскочили цены на лук, яйца, бананы и огурцы.