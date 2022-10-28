В каких супермаркетах дешевле покупать продукты — мониторинг цен

Для мониторинга цен были выбраны четыре супермаркета – АТБ, Сильпо, Ашан и Novus. В каких супермаркетах можно сэкономить на покупке продуктов питания, читайте в материале.

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Цены в столичных супермаркетах

Благодаря мониторингу цен удалось проследить, как изменилась стоимость продуктов питания в столичных супермаркетах в период с 26 по 27 октября. Часть проанализированных продуктов входит в потребительскую корзину, некоторые из них являются собственной торговой маркой торговой сети. Также удалось обратить внимание на товары, которые реализуют торговые сети по значительной разнице в цене.

Исходя из данных, которые удалось собрать в результате мониторинга цен, мы видим, что ряд продуктов питания дешевле в супермаркете Novus, если каждого товара из таблицы купить по килограмму (729,30 грн). Также некоторые товары по низкой цене можно приобрести в продуктовой сети Сільпо (734,74 грн). Наименее лояльным к покупателю оказалась продуктовая сеть АТБ (881,86 грн) и Ашан (802,84 грн).

Так, яйца куриные, которые за последнее время рекордно выросли в цене, в четырех супермаркетах продаются практически по одной цене. Согласно данным Госстата, прирост стоимости яиц в сентябре по сравнению с июнем составил около 54%. По этой причине АМКУ приступил к исследованию причин значительного повышения цен на куриные яйца, поскольку не видит объективных факторов для этого явления. Однако на данный момент десяток яиц можно купить примерно за 60 грн.

Овощи борщевого набора (картофель, капуста, морковь, лук) также в этом году значительно выросли в цене. Дешевле всего картофель предлагают супермаркеты Сільпо и Novus - 7,90 / кг. На пять копеек дороже килограмм картофеля можно купить в супермаркете АТБ - 7,95 грн. Дороже всего предлагает картофель продуктовая сеть Ашан - 8,50 грн / кг.

За килограмм капусты меньше всего просят супермаркеты Novus и Сільпо - 12 грн. В АТБ цена на капусту составляет 12,55 грн / кг, а супермаркет Ашан отпускает по цене 13,70 / кг.

В этом году цена на репчатый лук была рекордно высокой. Главная причина – потеря площадей и хранилищ для хранения лука в Херсонской области и части Запорожской. Сільпо, Ашан и Novus за килограмм лука просят 29,90 грн, а на пять копеек дороже в АТБ - 29,95 грн / кг.

Цены на морковь в этом году также были высокими. Рост стоимости овоща спровоцировало уменьшение посевных площадей из-за временной оккупации некоторых регионов. Сейчас в столице супермаркеты Novus и АТБ продают морковь по 22,89 грн / кг. Дороже всего морковь предлагает Сільпо - 23 грн / кг, а дешевле всего в Ашан - 22,80 грн / кг.

Аграрии уже собрали 150 тысяч тонн гречки. По данным Минагро, после сбора урожая в октябре-ноябре стоимость гречки для населения должна снизится. Сейчас дешевле всего можно купить гречку в Novus и Сільпо - 74,99 грн / кг. Немного ниже цена на гречку в АТБ - 78, 90 грн, а дороже всего продает Ашан - 88 грн / кг.

Также мы обратили внимание на стоимость селедки слабосоленой. Например, в Novus и Сільпо за килограмм рыбы просят 99 грн. Однако удивила цена на этот товар в других супермаркетах. Так, стоимость селедки слабосоленой в Ашан составляет 156,80 грн / кг, а в АТБ она вовсе стоит 186,29 грн / кг. При этом в АТБ мы не нашли весовую селедку слабосоленую, а только в упаковке.