Будет 30% и даже выше. Какую инфляцию ждать по итогам 2022 года

За сентябрь потребцены в Украине выросли почти на 25%. Драйвером инфляции по-прежнему остаются продукты питания. В октябре-декабре ценового облегчения ждать не стоит: за весь год рост цен составит точно не меньше 30%.

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В сентябре 2022 года потребительская инфляция, по данным Госслужбы статистики, в годовом исчислении ускорилась до 24,6%. В августе год к году инфляция достигла 23,8%. По сравнению с декабрем 2021 года цены в сентябре выросли почти на 22%. А в месячном исчислении рост цен составил 1,9%.

Национальный банк, анализируя ситуацию с ценами, констатирует, что ускорение инфляции было неизбежным. Боевые действия продолжаются, что приводит к дальнейшему разрушению производственных мощностей и нарушению логистики. Кроме того, продолжают расти издержки бизнеса. Это отражается на себестоимости товаров и услуг, и, как следствие, влияет на окончательную цену, которую платят потребители.

Изменение потребительских цен в 2021-2022 годах (% к предыдущему месяцу)

Данные Госстата

Все дело в яйцах

В число пищевых продуктов, которые лидировали по росту цен в сентябре, попали яйца (+22,7%), фрукты (+9,8%), безалкогольные напитки и сахар (+3,6%), а также рыба и мясо (+3,4% и +3,1%). При этом на 10,4% подешевели овощи.

ТОП-10 пищевых продуктов по темпам роста цен в сентябре (% к предыдущему месяцу)

Данные Госстата

Товарами непищевой группы, подорожавшими в сентябре сильнее всего, стали обувь и одежда (+9,8%), предметы домашнего обихода и бытовая техника (+2,8%), лекарства и прочая медицинская продукция (+1,6%). Зато на 1,3% подешевело топливо.

Сфера услуг тоже поднимает цены. Образование подорожало в сентябре на 7,1%, услуги по уборке мусора – на 4,7%, содержание и ремонт жилья стали дороже на 2,2%, а цены в ресторанах и отелях выросли на 1,7%.

Если анализировать инфляцию в годовом исчислении (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года), то наиболее заметным был рост цен на овощи (+85%), топливо (+66%), фрукты (+46%), рыбу и рыбопродукты (+41%), на хлебобулочные изделия (+37%). В то же время, год к году на 7,4% снизилась в цене электроэнергия и на 1,4% подешевела одежда.

Дефицит, дорогая логистика и восстановление спроса

Национальный банк со своей стороны разделяет потребительскую инфляцию на шесть основных компонентов и указывает причины роста потребительских цен.

Краткое резюме по инфляционной ситуации в сентябре от НБУ следующее:

Рост цен на сырые пищевые продукты составил 40,9% (здесь и далее – изменение год к году). Ускорилось подорожание импортных фруктов из-за увеличения их стоимости на мировых рынках и усложненной логистики. Росли цены на мясо в результате дефицита, а также на яйца – из-за уменьшения поголовья кур и повышения производственных затрат. Под влиянием дорогих энергоносителей ускорился рост цен на сахар. Зато подорожание овощей борщевого набора (капусты, свеклы, моркови и картофеля) наоборот замедлилось благодаря расширению предложения из центральных и северных областей Украины. Рост цен на обработанные продукты питания составил 25,5%. Особенно заметно подорожание сухофруктов, рыбопродуктов, безалкогольных напитков, подсолнечного масла и молочной продукции. Такая динамика связана с ростом производственных издержек бизнеса, в частности, на сырье, энергию и грузоперевозки, высокими ценами на мировых рынках и с июльской корректировкой официального курса.

Рост цен на топливо составил 66,2%. Хотя НБУ говорит в целом о замедлении топливной инфляции. Мировые цены на нефть падают (-5% за сентябрь), а внутренний рынок почти насытился благодаря восстановлению поставок.

Рост цен на непродовольственные товары составил 18,8%. Сказываются такие факторы, как ограниченные поставки новых партий товара, исчерпание старых запасов и высокие затраты на доставку. Наибольшими темпами дорожали товары для дома (посуда, мебель, домашний текстиль, бытовая техника, бытовая химия), электроника, автомобили, лекарства, товары для личного ухода и товары для ремонта.

Рост стоимости услуг составил 15,6%. Такая тенденция напрямую связана с увеличением затрат бизнеса, дефицитом рабочей силы и с возвращением граждан в места своего проживания, которые они покинули после 24 февраля. Сильнее всего подорожали медицинские услуги, интернет, услуги салонов красоты, химчисток и заведений общественного питания.

Рост административно-регулируемых цен составил 14,7%. Прежде всего, дорожают алкогольные напитки и табачные изделия из-за роста производственных издержек бизнеса. Повысились цены на импортные лекарства, стоимость которых подлежит госмониторингу. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились. А транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо слегка подешевели.



Основные компоненты базового индекса потребцен (% год к году)

Данные НБУ

Держим кошелек шире

Нацбанк уверяет, что движение потребцен остается контролируемым, а фактическое ускорение инфляции все равно медленнее прогноза Национального банка. Напомним, что по итогам 2022 года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 31-31,5%.

"При этом сохраняются достаточно высокие риски развертывания инфляционных процессов и дальнейшей разбалансировки ожиданий, что усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос", – констатирует в своем комментарии регулятор.

Финансовые аналитики и эксперты предупреждают, что в четвертом квартале рост цен может ускориться. Главным риском по-прежнему остаются военные действия и непредсказуемость их развития, что может спровоцировать панические настроения. Как пример – разрушения энергетической и прочей инфраструктуры. Если они приобретут системный характер, это может стать причиной дефицита базовых товаров (продуктов питания, топлива) с одной стороны, и ажиотажного спроса на них – с другой.

Но даже если исключить такой апокалиптический сценарий, есть и другие триггеры, которые будут "раскачивать" инфляцию.

Среди основных факторов можно выделить подорожание энергоресурсов (нефть), ограниченность мощностей энергетической инфраструктуры и изменение температурного режима, дефицит некоторых видов товаров, покрытие которого будет осуществляться за счет ограниченного импорта. Будут отрабатывать сезонные тренды и валютные колебания. Андрей Шевчишин руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли

Хотя эксперт уверен, что влияние валютных колебаний на цены пока что ограничено, поскольку большинство импортеров уже заложили курс на уровне 45 грн/долл. в розничные цены. Соответственно, пока гривна находится ниже этого значения, продавцы импортных товаров повышать цены не будут.

"Думаю, мы в любом случае перешагнем уровень инфляции 35% (год к году) просто за счет роста тарифов и цен на продовольственные товары и повышения стоимости перевозок", – прогнозирует директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Андрей Шевчишин считает, что инфляция может добраться по итогам 2022 года и до отметки 40%. По его словам, большинству граждан стоит ориентироваться на ощущаемую инфляцию, которая измеряется удорожанием продуктовой корзины. Именно ощущаемая инфляция достигнет диапазона 37-40%.

Главное не переусердствовать

Рассчитывать на то, что Кабинет Министров и НБУ в тандеме смогут сдержать рост цен, особо не приходится. Во-первых, основные антиинфляционные инструменты уже в действии. Это регулирование валютного курса, высокая учетная ставка и фиксация тарифов на ЖКХ. Во-вторых, инфляция в нынешних условиях носит немонетарный характер, поэтому воздействие на цены со стороны НБУ весьма ограничено.

"Нацбанк может регулировать курс и влиять таким образом на инфляцию импорта, но он это и так уже делает. В свою очередь, пространство для маневров правительства в условиях войны также ограничены, а попытки фиксации цен лишь приводят к дефициту товара", – объясняет Андрей Шевчишин.

Все это происходит на фоне непрекращающейся эмиссии (НБУ с 24 февраля по 17 октября напечатал около 310 млрд грн) и ограниченных мер по поддержке экономики. Безусловно, Кабмин в силу своих возможностей и наличия денег в бюджете пытается дать бизнесу доступ к льготному финансированию. Но такая модель поддержки тоже имеет свои побочные эффекты.