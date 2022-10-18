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Будет 30% и даже выше. Какую инфляцию ждать по итогам 2022 года
За сентябрь потребцены в Украине выросли почти на 25%. Драйвером инфляции по-прежнему остаются продукты питания. В октябре-декабре ценового облегчения ждать не стоит: за весь год рост цен составит точно не меньше 30%.
В сентябре 2022 года потребительская инфляция, по данным Госслужбы статистики, в годовом исчислении ускорилась до 24,6%. В августе год к году инфляция достигла 23,8%. По сравнению с декабрем 2021 года цены в сентябре выросли почти на 22%. А в месячном исчислении рост цен составил 1,9%.
Национальный банк, анализируя ситуацию с ценами, констатирует, что ускорение инфляции было неизбежным. Боевые действия продолжаются, что приводит к дальнейшему разрушению производственных мощностей и нарушению логистики. Кроме того, продолжают расти издержки бизнеса. Это отражается на себестоимости товаров и услуг, и, как следствие, влияет на окончательную цену, которую платят потребители.
Изменение потребительских цен в 2021-2022 годах (% к предыдущему месяцу)Подписывайтесь на наш YouTube канал
Все дело в яйцах
В число пищевых продуктов, которые лидировали по росту цен в сентябре, попали яйца (+22,7%), фрукты (+9,8%), безалкогольные напитки и сахар (+3,6%), а также рыба и мясо (+3,4% и +3,1%). При этом на 10,4% подешевели овощи.
ТОП-10 пищевых продуктов по темпам роста цен в сентябре (% к предыдущему месяцу)
Товарами непищевой группы, подорожавшими в сентябре сильнее всего, стали обувь и одежда (+9,8%), предметы домашнего обихода и бытовая техника (+2,8%), лекарства и прочая медицинская продукция (+1,6%). Зато на 1,3% подешевело топливо.
Сфера услуг тоже поднимает цены. Образование подорожало в сентябре на 7,1%, услуги по уборке мусора – на 4,7%, содержание и ремонт жилья стали дороже на 2,2%, а цены в ресторанах и отелях выросли на 1,7%.
Если анализировать инфляцию в годовом исчислении (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года), то наиболее заметным был рост цен на овощи (+85%), топливо (+66%), фрукты (+46%), рыбу и рыбопродукты (+41%), на хлебобулочные изделия (+37%). В то же время, год к году на 7,4% снизилась в цене электроэнергия и на 1,4% подешевела одежда.
Дефицит, дорогая логистика и восстановление спроса
Национальный банк со своей стороны разделяет потребительскую инфляцию на шесть основных компонентов и указывает причины роста потребительских цен.
Краткое резюме по инфляционной ситуации в сентябре от НБУ следующее:
- Рост цен на сырые пищевые продукты составил 40,9% (здесь и далее – изменение год к году). Ускорилось подорожание импортных фруктов из-за увеличения их стоимости на мировых рынках и усложненной логистики. Росли цены на мясо в результате дефицита, а также на яйца – из-за уменьшения поголовья кур и повышения производственных затрат. Под влиянием дорогих энергоносителей ускорился рост цен на сахар. Зато подорожание овощей борщевого набора (капусты, свеклы, моркови и картофеля) наоборот замедлилось благодаря расширению предложения из центральных и северных областей Украины.
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Рост цен на обработанные продукты питания составил 25,5%. Особенно заметно подорожание сухофруктов, рыбопродуктов, безалкогольных напитков, подсолнечного масла и молочной продукции. Такая динамика связана с ростом производственных издержек бизнеса, в частности, на сырье, энергию и грузоперевозки, высокими ценами на мировых рынках и с июльской корректировкой официального курса.
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Рост цен на топливо составил 66,2%. Хотя НБУ говорит в целом о замедлении топливной инфляции. Мировые цены на нефть падают (-5% за сентябрь), а внутренний рынок почти насытился благодаря восстановлению поставок.
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Рост цен на непродовольственные товары составил 18,8%. Сказываются такие факторы, как ограниченные поставки новых партий товара, исчерпание старых запасов и высокие затраты на доставку. Наибольшими темпами дорожали товары для дома (посуда, мебель, домашний текстиль, бытовая техника, бытовая химия), электроника, автомобили, лекарства, товары для личного ухода и товары для ремонта.
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Рост стоимости услуг составил 15,6%. Такая тенденция напрямую связана с увеличением затрат бизнеса, дефицитом рабочей силы и с возвращением граждан в места своего проживания, которые они покинули после 24 февраля. Сильнее всего подорожали медицинские услуги, интернет, услуги салонов красоты, химчисток и заведений общественного питания.
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Рост административно-регулируемых цен составил 14,7%. Прежде всего, дорожают алкогольные напитки и табачные изделия из-за роста производственных издержек бизнеса. Повысились цены на импортные лекарства, стоимость которых подлежит госмониторингу. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились. А транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо слегка подешевели.
Основные компоненты базового индекса потребцен (% год к году)
Держим кошелек шире
Нацбанк уверяет, что движение потребцен остается контролируемым, а фактическое ускорение инфляции все равно медленнее прогноза Национального банка. Напомним, что по итогам 2022 года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 31-31,5%.
"При этом сохраняются достаточно высокие риски развертывания инфляционных процессов и дальнейшей разбалансировки ожиданий, что усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос", – констатирует в своем комментарии регулятор.
Финансовые аналитики и эксперты предупреждают, что в четвертом квартале рост цен может ускориться. Главным риском по-прежнему остаются военные действия и непредсказуемость их развития, что может спровоцировать панические настроения. Как пример – разрушения энергетической и прочей инфраструктуры. Если они приобретут системный характер, это может стать причиной дефицита базовых товаров (продуктов питания, топлива) с одной стороны, и ажиотажного спроса на них – с другой.
Но даже если исключить такой апокалиптический сценарий, есть и другие триггеры, которые будут "раскачивать" инфляцию.
Хотя эксперт уверен, что влияние валютных колебаний на цены пока что ограничено, поскольку большинство импортеров уже заложили курс на уровне 45 грн/долл. в розничные цены. Соответственно, пока гривна находится ниже этого значения, продавцы импортных товаров повышать цены не будут.
"Думаю, мы в любом случае перешагнем уровень инфляции 35% (год к году) просто за счет роста тарифов и цен на продовольственные товары и повышения стоимости перевозок", – прогнозирует директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.
Андрей Шевчишин считает, что инфляция может добраться по итогам 2022 года и до отметки 40%. По его словам, большинству граждан стоит ориентироваться на ощущаемую инфляцию, которая измеряется удорожанием продуктовой корзины. Именно ощущаемая инфляция достигнет диапазона 37-40%.
Главное не переусердствовать
Рассчитывать на то, что Кабинет Министров и НБУ в тандеме смогут сдержать рост цен, особо не приходится. Во-первых, основные антиинфляционные инструменты уже в действии. Это регулирование валютного курса, высокая учетная ставка и фиксация тарифов на ЖКХ. Во-вторых, инфляция в нынешних условиях носит немонетарный характер, поэтому воздействие на цены со стороны НБУ весьма ограничено.
"Нацбанк может регулировать курс и влиять таким образом на инфляцию импорта, но он это и так уже делает. В свою очередь, пространство для маневров правительства в условиях войны также ограничены, а попытки фиксации цен лишь приводят к дефициту товара", – объясняет Андрей Шевчишин.
Все это происходит на фоне непрекращающейся эмиссии (НБУ с 24 февраля по 17 октября напечатал около 310 млрд грн) и ограниченных мер по поддержке экономики. Безусловно, Кабмин в силу своих возможностей и наличия денег в бюджете пытается дать бизнесу доступ к льготному финансированию. Но такая модель поддержки тоже имеет свои побочные эффекты.