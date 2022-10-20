АМКУ выясняет причины резкого подорожания яиц

Антимонопольный комитет приступил к исследованию причин значительного повышения цен на куриные яйца, поскольку не видит объективных факторов для этого явления. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"АМКУ отмечает, что с сентября в средствах массовой информации появляются сообщения о подорожании в отечественных торговых сетях куриных яиц. Этот факт подтвердился и личными наблюдениями сотрудников АМКУ в разных регионах страны и позже – данными Государственной службы статистики Украины", - говорится в нем.

Так, согласно данным Госстата по инфляции, в течение февраля-мая происходило снижение стоимости куриных яиц. Однако с июня уже декларировалось ежемесячное увеличение индекса потребительских цен. Согласно этим данным, прирост стоимости яиц в сентябре по сравнению с июнем составил около 54%.

Также и Национальным банком Украины отмечалось, что в сентябре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе).

В АМКУ отмечают, что в процессе производства куриных яиц отрасль зависит от поголовья кур-несушек и кормов, непосредственно связанных с производственной деятельностью, а также от затрат на энергоносители и оплату труда рабочих.

В то же время, в начале полномасштабного вторжения России группа компаний "Авангард" (ТМ "Квочка"), которая является одним из крупнейших производителей яиц в Украине, сообщила АМКУ о потере поголовья кур и производственных мощностей в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области, Шевченковском районе Харьковской области, Макаровском районе Киевской области и Белозерском районе Херсонской области. Поэтому первичное предложение яиц на рынке могло существенно снизиться.

Другие же участники рынка, как указывают в АМКУ, в том числе и производитель куриных яиц группа компаний Ovostar Union, пока не предоставляли комитету подобной информации.

"Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Поскольку рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется со стремительным ростом стоимости яиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, говорят в АМКУ, отдельные профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими, и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины. Это произошло потому, что из-за блокирования морских портов в Украине наблюдается большой избыток зерна, поэтому главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом.

"Следовательно, в настоящее время в комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца. Понимая социальную важность указанного вопроса, комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре. года", - сообщили в ведомстве.

АМКУ будет принимать во внимание, что предприятия (в том числе доминирующие) имеют право защищать свои законные интересы, особенно с учетом военного положения, однако указывает, что такие действия субъектов хозяйствования не должны быть чрезмерными.

В ходе исследования комитет намерен провести широкий анализ всех факторов влияния на ценовое поведение хозяйствующих субъектов и уже направил им требования о предоставлении информации.

Источник фото: ua.depositphotos.com