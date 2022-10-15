Украинцам объяснили, почему так существенно подорожали яйца

В ноябре украинцы увидят стабилизацию продовольственных цен. В Украине будет достаточно подсолнечного масла, сахара и яиц.

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Об этом сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

По его словам, оснований для существенного удорожания подсолнечного масла, сахара и яиц нет. Напротив, в ноябре украинцы увидят "определенную стабилизацию продовольственных цен".

Что касается подсолнечного масла, то аграрии собрали 2,6 млн тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год – 9,5 млн тонн.

"Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 млн тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения понятны - война и погодные условия, замедлившие темпы сбора. Но для внутренних потребностей этого больше, чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и удорожании логистики, подорожания масла не должно быть", – заверил Маркиян Дмитрасевич.

Также, по его словам, стабильной должна оставаться цена на сахар. Аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы. Из собранной в этом году свеклы должно получиться 1 млн тонн сахара.

"Дефицита сахара не будет, как и его существенного удорожания", - подчеркнул замминистра.

Также, как отметил Маркиян Дмитрасевич, в ближайшее время выровняются цены на яйца.

Проблема с их удорожанием связана, во-первых, с уничтожением птицефабрик (в частности, в Чернобаевке и в Донецкой и Луганской областях), во-вторых, с нехваткой несущих кур и сокращением производства яиц.

"Дефицита продовольствия у нас точно не будет. Мы аграрная страна и нетто-экспортер аграрной продукции, поэтому наши внутренние потребности мы удовлетворим полностью. На процессы ценообразования продуктов будет влиять в первую очередь общая инфляция, стоимость энергоносителей и логистики", - резюмировал замминистра.

Отметим, что потребители заметили стремительный рост цен на яйца в розничной торговле.

Если в августе десяток яиц стоил около 30 грн., в сентябре около 40 грн., то в октябре их стоимость составляет уже от 48 грн. за 10 штук, а иногда цена достигает отметки 60-75 гривен. Delo.ua рассказывало, в чем причина резкого удорожания яиц, и когда ожидать снижения цены.