Аграрии намолотили уже 121 тысячу тонн гречки

64% нового урожая собрали украинские аграрии по состоянию на середину осени. Это 27,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности, сбор пшеницы, ячменя и гороха уже завершен.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельнитчины - 60,4 ц/га. А вот самый большой намолот зерновых и зернобобовых в Одесской области – 2,6 млн тонн.

В тройку лидеров сбора ячменя входят Одесский, Николаевский и Днепропетровский регионы. Там собрали от 535 тысяч тонн до 833 тысяч тонн. Аграрии Сумщины больше всего намолотили гречки – 15,3 тыс. тонн, за ними следуют Житомирщина и Тернопольщина.

Общая картина намолота зерновых и зернобобовых такова:

пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (100%), намолочено 19,2 млн. тонн (урожайность 41,0 ц/га);

ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), намолочено 5,6 млн. тонн (урожайность 35,1 ц/га);

гороха обмолочено 111 тыс. га (100%), намолочено 256 тыс. тонн (урожайность 23,1 ц/га);

гречихи обмолочено 87 тыс. га (74%), намолочено 121 тыс. тонн (урожайность 13,9 ц/);

проса обмолочено 36,4 тыс. га (81%), намолочено 83 тыс. тонн (урожайность 22,7 ц/га);

кукурузы на зернообмолочено 228 тыс. га (5%), намолочено 996 тыс. тонн (урожайность 43,7 ц/га).



Кроме того, продолжается сбор подсолнечника, которого намолочено 4,5 млн. Больше всего в Кировоградской области - 806 тыс. тонн. Сбор этой культуры сейчас проведен на площади 2,2 млн га (46%).

Сои намолотили 1 млн. тонн при урожайности 25,8 ц/га, площадь сбора – 389 тыс. га, (26%). Самый большой намолот в Полтавской области – 198 тыс. тонн.

Сахарной свеклы накопано 2,6 млн. тонн сладких корней при урожайности 474 ц/га. Больше всего в Винницкой области – 731 тыс. тонн. В общей сложности свеклы выкопаны на площади 54 тыс. га, (30%).

Сбор рапса завершен на площади в 1,1 млн га. Намолочено 3,2 млн. тонн семян при урожайности 28,9 ц/га. Лидером является Хмельнитчина, там собрали 343 тыс. тонн.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.

Отметим, сколько будет стоить гречка, когда сельскохозяйственные производители соберут новый урожай и хватит ли крупы для внутреннего потребления, читайте в материале Delo.ua.