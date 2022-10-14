Аграрії намолотили вже 121 тисячу тонну гречки

64% нового врожаю зібрали українські аграрії станом на середину осені. Це 27,1 млн тонн зернових та зернобобових культур, зокрема, збір пшениці, ячменю та гороху вже завершено.

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики

Зазначається, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 60,4 ц/га. А от найбільший намолот зернових та зернобобових на Одещині – 2,6 млн тонн.

У трійку лідерів по збору ячменю входять Одеський, Миколаївський та Дніпропетровський регіони. Там зібрали від 535 тис. тонн до 833 тис. тонн. Аграрії Сумщини найбільше намолотили гречки – 15,3 тис. тонн, за ними йдуть Житомирщина та Тернопільщина.

Загальна картина намолоту зернових та зернобобових така:

пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), намолочено 19,2 млн тонн (врожайність 41,0 ц/га);

ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,6 млн тонн (врожайність 35,1 ц/га);

гороху обмолочено 111 тис. га (100%), намолочено 256 тис. тонн (врожайність 23,1 ц/га);

гречки обмолочено 87 тис. га (74%), намолочено 121 тис. тонн (врожайність 13,9 ц/);

проса обмолочено 36,4 тис. га (81%), намолочено 83 тис. тонн (врожайність 22,7 ц/га);

кукурудзи на зернообмолочено 228 тис. га (5%), намолочено 996 тис. тонн (врожайність 43,7 ц/га).



Крім того, продовжується збір соняшнику, якого намолочено 4,5 млн. Найбільше на Кіровоградщині – 806 тис. тонн. Збір цієї культури наразі проведено на площі 2,2 млн га (46%).

Сої намолотили 1 млн тонн при врожайності 25,8 ц/га, площа збору – 389 тис. га, (26%). Найбільший намолот на Полтавщині – 198 тис. тонн.

Цукрових буряків накопано 2,6 млн тонн солодких коренів при врожайності 474 ц/га. Найбільше на Вінниччині – 731 тис. тонн. Загалом буряків викопано на площі 54 тис. га, (30%).

Збір ріпаку завершено на площі 1,1 млн га. Намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га. Лідером є Хмельниччина, там зібрали 343 тис. тонн.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.

Зазначимо, скількі буде коштувати гречка, коли сільськогосподарські виробники зберуть новий врожай та чи вистачить крупи для внутрішнього споживання, читайте в матеріалі Delo.ua.