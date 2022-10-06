Новий врожай знизить ціни: скільки коштуватиме гречка з жовтня 2022 року

Скількі буде коштувати гречка, коли сільськогосподарські виробники зберуть новий врожай та чи вистачить його для внутришнього споживання, розповідає Delo.ua.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В Україні ще триває збір гречки. Станом на кінець серпня україньскі сільськогосподарські виробники зібрали вже 2 тисячі тонн.

За даними Мінагро, навіть в умовах дефіциту насіння, цього маркетингового року аграріям вдалось збільшити площу посіву під гречку до 120 тисяч гектар. Для порівняння останні два роки українським фермерам вдавалось посіяти 80 тисяч гектар.

Переважно гречку вирощують в Київській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Цього року вдалось збільшити площу посіву в Чернігівській, Житомирській, Київській областях. В менших об'ємах вирощують на Західній Україні.

В Міжнародній асоціації виробників гречки в Україні очікують, що аграрії зможуть зібрати приблизно 1,2-1,4 тонни з гектара, а всього десь 150 - 160 тисяч тонн гречки.

Ціна на гречку та рівень споживання

Рівень споживання гречки в Україні залежить від ціни на неї. Нормальний та фізіологічно обгрунтований рівень споживання - 6-8 кг крупи на душу населення за рік.

"Якщо зараз в Україні десь 30 млн людей, які можуть споживати в середньому 7 кг, то нам потрібно приблизно 200 тисяч тонн крупи. Зараз практично ніхто не заміряє рівень споживання, але приблизно ми їмо 2-3 кг гречки на рік. Якщо рахувати від цього рівня, то виходить, що нам потрібно десь 100 тисяч тонн зерна", - каже президент Міжнародної асоціації виробників гречки в Україні Сергій Громовий.

Потенціально Україна буде забезпечена власною агрокультурою. Але, якщо ціни будут знижуватись, то рівень споживання в країні збільшиться.

За прогнозами Міжнародної асоціації виробників гречки, в жовтні гречка будет коштувати в середньому 45-50 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з цінами, які були в травні, коли гречка коштувала 100 грн, то після збору нового врожаю ціна впаде в два рази. Це призведе до збільшення споживання до 4 кг на людину в рік. Але навіть при такому обсязі споживання Україні вистачить врожаю гречки, який фермери зможуть зібрати цього року.

Чи буде насіння для посіву наступного року

За словами президента Міжнародної асоціації виробників гречки в Україні Сергія Громового, зараз невідомо, скільки аграрії отримають насіння цього року тому, що ці дані ще не внесли в державний реестр.

"Але зараз зрозуміло, що на 50% ми збільшили загальні посіви. Тому можна спрогнозувати, що і кількість насіння для посіву наступного року, збільшиться", - каже Громовий.

Загалом з гречкою в Україні покращується ситуація. На це також вказує рівень цьогорічного врожаю. При цьому якісного посівного матеріалу, завдяки якому можна ще збільшити кількість врожаю, досі не вистачає.