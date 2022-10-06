Новый урожай снизит цены: сколько будет стоить гречка с октября 2022 года

Сколько будет стоить гречка, когда сельскохозяйственные производители соберут новый урожай и хватит ли его для внутреннего потребления, рассказывает Delo.ua.

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В Украине продолжается уборка урожая гречки. По состоянию на конец августа украинские сельскохозяйственные производители собрали уже 2 тысячи тонн гречки.

По данным Минагро, даже в условиях дефицита семян, в этом маркетинговом году аграриям удалось увеличить площадь посева под гречку до 120 тыс га. Для сравнения, последние два года украинским фермерам удавалось посеять 80 тысяч гектар.

Преимущественно гречку выращивают в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. В этом году удалось увеличить площадь посева в Черниговской, Житомирской, Киевской областях. В меньших объемах выращивается на Западной Украине.

В Международной ассоциации производителей гречки в Украине ожидают, что аграрии смогут собрать примерно 1,2-1,4 тонны с гектара, а всего, примерно, 150 - 160 тысяч тонн гречки.

Цена на гречку и уровень потребления

Уровень потребления гречки в Украине зависит от цены на нее. Нормальный и физиологически обоснованный уровень потребления – 6 - 8 кг крупы на душу населения за год.

"Если сейчас в Украине где-то 30 млн человек, которые могут потреблять в среднем 7 кг, то нам нужно примерно 200 тысяч тонн крупы. Сейчас практически никто не замеряет уровень потребления, но, примерно, мы едим 2-3 кг гречки в год. Если считать от этого уровня, значит, нам нужно где-то 100 тысяч тонн зерна", - говорит президент Международной ассоциации производителей гречки в Украине Сергей Громовой.

Потенциально Украина будет обеспечена собственной агрокультурой. Но если цены будут снижаться, то уровень потребления в стране увеличится.

По прогнозам Международной ассоциации производителей гречихи, в октябре гречка будет стоить в среднем 45-50 грн. Если сравнивать с ценами в мае, когда гречка стоила 100 грн за кг, то после сбора нового урожая цена упадет в два раза. Это приведет к увеличению потребления до 4 кг на человека в год. Но даже при таком объеме потребления Украине хватит урожая гречки, который фермеры смогут собрать в этом году.

Будут ли семена для посева в следующем году

По словам президента Международной ассоциации производителей гречки в Украине Сергея Громового, сейчас неизвестно, сколько аграрии получат семян в этом году для посева на сезон 2023 года потому, что эти данные не внесли в государственный реестр.

"Но сейчас понятно, что на 50% мы увеличили общие посевы. Поэтому можно спрогнозировать, что и количество семян увеличиться", - говорит Громовой.

В целом с гречкой в Украине ситуация улучшается. На это также указывает уровень урожая этого года. При этом качественных семян, благодаря которым можно еще больше увеличить количество урожая, до сих пор не хватает.