Українцям пояснили, чому так суттєво подорожчали яйця

У листопаді українці побачать певну стабілізацію продовольчих цін. В Україні буде вдосталь соняшникової олії, цукру та яєць.

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Про це зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

За його словами, підстав для суттєвого здорожчання соняшникової олії, цукру та яєць немає. Навпаки у листопаді українці побачать "певну стабілізацію продовольчих цін".

Стосовно соняшникової олії, то аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік – 9,5 млн тонн.

"Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути", – запевнив Маркіян Дмитрасевич.

Так само, за його словами, стабільною має залишатись ціна на цукор. Аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка, що трохи менше проти минулого року – 224 тис га. З зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру. "Дефіциту цукру не буде, як і його суттєвого здорожчання", – підкреслив заступник міністра.

Також, як підкреслив Маркіян Дмитрасевич, найближчим часом вирівняються ціни на яйця.

Проблема з їх здорожчанням пов’язана, по-перше зі знищенням птахофабрик (зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях), по-друге, з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць.

"Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовільнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики", – резюмував заступник Міністра.

Зазначимо, що споживачі помітили стрімке зростання цін на яйця в роздрібній торгівлі.

Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30 грн, в вересні близько 40 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 48 грн за 10 штук, а подекуди ціна сягає позначки 60-75 гривень. Delo.ua розповідало, в чому причина різкого здорожчення яєць, та коли чекати на зниження ціни.