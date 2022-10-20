АМКУ з'ясовує причини різкого подорожчання яєць

Антимонопольний комітет почав дослідження причин значного підвищення цін на курячі яйця, оскільки не бачить об’єктивних факторів для цього явища. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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АМКУ зауважив, що з вересня в засобах масової інформації з’являються повідомлення про подорожчання у вітчизняних торговельних мережах курячих яєць. Цей факт підтвердився й особистими спостереженнями співробітників АМКУ у різних регіонах країни та пізніше – даними Державної служби статистики України", - сказано в ньому.

Так, згідно даних Держстату щодо інфляції, впродовж лютого-травня відбувалося зниження вартості курячих яєць. Однак з червня вже декларувалося щомісячне збільшення індексу споживчих цін. Відповідно до цих даних, приріст вартості яєць у вересні порівняно з червнем склав близько 54%.

Також і Національним банком України зазначалося, що у вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (з 23,8% у серпні).

В АМКУ зазначають, що в процесі виробництва курячих яєць галузь залежить від наявного поголів’я курей-несучок та кормів, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю, а також від витрат на енергоносії та оплату праці робітників.

Водночас на початку повномасштабного вторгнення Росії група компаній "Авангард" (ТМ "Квочка"), яка є одним з найбільших виробників яєць в Україні, повідомила АМКУ про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області, Білозерському районі Херсонської області. Через це первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

Інші ж учасники ринку, як вказують в АМКУ, зокрема й виробник курячих яєць група компаній Ovostar Union, наразі не надавали комітету подібної інформації.

"Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кажуть в АМКУ, окремі профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України. Це відбулося тому, що через блокування морських портів в Україні спостерігається великий надлишок зерна, тож головні складові кормів для курей значно подешевшали порівняно з минулим роком.

"Отже, наразі в комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці. Розуміючи соціальну важливість вказаного питання, комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року", - повідомили у відомстві.

АМКУ братиме до уваги, що підприємства (в тому числі домінуючі) мають право захищати свої законні інтереси, особливо з урахуванням воєнного стану, водночас вказує, що такі дії суб’єктів господарювання не повинні бути надмірними.

Під час дослідження комітет має намір здійснити широкий аналіз всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання та уже надіслав їм вимоги про надання інформації.

Джерело фото: ua.depositphotos.com