- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Аграрии уже собрали 150 тысяч тонн гречки
По состоянию на 27 октября сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 7,7 млн га (70%). Аграрии намолотили около 31 миллиона тонн зерна.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что при урожайности 39,9 ц/га намолочено 30,9 млн тонн зерна в т.ч.
- пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн. тонн;
- ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн. тонн;
- гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;
- кукурузы на зерно обмолочено 832 тыс. га (20%), при урожайности 53,7 ц/га намолочено 4,5 млн. тонн;
- гречихи обмолочено 109 тыс. га (93%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 150 тыс. тонн;
- проса обмолочено 42 тыс. га (95%), при урожайности 23,2 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.
Кроме того, сбор подсолнечника произведено на площади 3,7 млн га (80%), намолочено 8,2 млн тонн семян при урожайности 21,9 ц/га.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также сои собрали с площади 1,1 млн га (72%) и намолотили 2,6 млн тонн при урожайности 23,6 ц/га.
Уборка рапса проведена на площади 1,1 млн га, (100%) и намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га.
Сахарной свеклы выкопано на площади 105 тыс. га, (59%) и накопано 5,2 млн. тонн сладких корней при урожайности 489 ц/га.
Отмечается, что сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины и Одесщины намолотили более 2,5 млн тонн зерна, а Винницкой, Кировоградской и Хмельницкой - более 2 млн тонн зерна.
Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 61,1 ц/га.
Отметим, что до конца года в Украине будет продолжать действовать запрет на экспорт гречки. Для внутреннего потребления украинцам нужно 110 тысяч тонн этой крупы.
Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.