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Аграрії вже зібрали 150 тисяч тонн гречки
Станом на 27 жовтня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 7,7 млн га (70%). Аграрії намолотили майже 31 мільйон тонн зерна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що при врожайності 39,9 ц/га, намолочено 30,9 млн тонн зерна в т.ч.:
- пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
- ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
- гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
- кукурудзи на зерно обмолочено 832 тис. га (20%), при врожайності 53,7 ц/га намолочено 4,5 млн тонн;
- гречки обмолочено 109 тис. га (93%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 150 тис. тонн;
- проса обмолочено 42 тис. га (95%), при врожайності 23,2 ц/га намолочено 98 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 3,7 млн га (80%), намолочено 8,2 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також сої зібрали з площі 1,1 млн га, (72%) та намолотили 2,6 млн тонн при врожайності 23,6 ц/га.
Збирання ріпакупроведено на площі 1,1 млн га, (100%) та намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га.
Цукрових буряків викопано на площі 105 тис. га, (59%) та накопано 5,2 млн тонн солодких коренів при врожайності 489 ц/га.
Зазначається, що сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,5 млн тонн зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини та Хмельниччини - більше 2 млн тонн зерна кожна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 61,1 ц/га.
Зазначимо, до кінця року в Україні продовжуватиме діяти заборона на експорт гречки. Для внутрішнього споживання українцям потрібно 110 тисяч тонн цієї крупи.
Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.