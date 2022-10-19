В Україні заборона на експорт гречки діятиме до кінця року

До кінця року в Україні продовжуватиме діяти заборона на експорт гречки. Для внутрішнього споживання українцям потрібно 110 тис. тонн круп, а врожай планується близько 140 тис. тонн.

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Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"До кінця року заборона на експорт гречки діятиме однозначно, чи буде вона продовжена з січня 2023 року, ми зрозуміємо наприкінці листопада, оскільки її збір досі триває. Коли ми побачимо, що виробництво, яке було прогнозовано на рівні 140 тис. тонн, буде вже у нас в коморі, тоді можна буде про щось говорити. Але вільного експорту точно не може бути", – запевнив він.

За його словами, для внутрішнього споживання українцям потрібно 110 тис. тонн гречки. Він також пояснив, чому зниження ціни на гречку відбувається більш поступово, ніж це було прогнозовано.

"У вересні було аномально багато опадів і фактично на 2–3 тижні збір усіх культур зупинився, в тому числі гречки. Влітку було очікування, що урожай аграрії зберуть ще у вересні, а в жовтні він уже потрапить на ринок. Тому кінцевий ефект ціни буде досягнутий для споживача у листопаді", – наголосив Тарас Висоцький.

Що стосується інших круп, то дефіциту також не буде, запевнив перший заступник міністра. Їх виробництво на 99% є вітчизняним, тож для внутрішнього споживання вирощених круп українцям буде більш ніж достатньо.

Раніше у Мінагрополітики прогнозували, що вартість гречки може знизитися до 60–70 гривень за кілограм.

У той же час за прогнозами Міжнародної асоціації виробників гречки, в жовтні гречка має коштувати в середньому 45-50 гривень за кілограм, тобто вдвічі дешевше порівняно з цінами, які були в травні, коли ця крупа коштувала 100 гривень.