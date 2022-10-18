У Мінагрополітики прогнозують зниження цін на гречку

Вартість гречки може знизитися до 60–70 гривень за кілограм. Про це розповів в ефірі "Суспільне. Новини" директор департаменту аграрного розвитку Міністерста аграрної політики та продовольства Ігор Віштак, передає пресслужба відомства.

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"Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60–70 гривень за кілограм", – зазначив він.

За словами чиновника, найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисячі тонн, хоча зі збором врожаю в прифронтових і прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.

Далі за цим показником слідують Житомирська та Хмельницька області, кожна з яких вже зібрала по 15,2 тисячі тонн гречки. Загалом гречки станом на зараз зібрано понад 120 тисяч тонн, а очікується її у цьому сезоні понад 150 тисяч тонн.

Як зазначив Віштак, дощовий вересень затримав на два тижні збір пізньої групи зернових, проте за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. Крім того, за його словами, буде збережено потужний експортний потенціал.

Нагадаємо, що за прогнозами Міжнародної асоціації виробників гречки, в жовтні гречка має коштувати в середньому 45-50 гривень за кілограм, тобто вдвічі дешевше порівняно з цінами, які були в травні, коли ця крупа коштувала 100 гривень.