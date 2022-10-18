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У Мінагрополітики прогнозують зниження цін на гречку
Вартість гречки може знизитися до 60–70 гривень за кілограм. Про це розповів в ефірі "Суспільне. Новини" директор департаменту аграрного розвитку Міністерста аграрної політики та продовольства Ігор Віштак, передає пресслужба відомства.
"Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60–70 гривень за кілограм", – зазначив він.
За словами чиновника, найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисячі тонн, хоча зі збором врожаю в прифронтових і прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.
Далі за цим показником слідують Житомирська та Хмельницька області, кожна з яких вже зібрала по 15,2 тисячі тонн гречки. Загалом гречки станом на зараз зібрано понад 120 тисяч тонн, а очікується її у цьому сезоні понад 150 тисяч тонн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як зазначив Віштак, дощовий вересень затримав на два тижні збір пізньої групи зернових, проте за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. Крім того, за його словами, буде збережено потужний експортний потенціал.
Нагадаємо, що за прогнозами Міжнародної асоціації виробників гречки, в жовтні гречка має коштувати в середньому 45-50 гривень за кілограм, тобто вдвічі дешевше порівняно з цінами, які були в травні, коли ця крупа коштувала 100 гривень.