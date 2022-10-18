В Минагрополитики прогнозируют снижение цен на гречку

Стоимость гречки может снизиться до 60–70 гривен за килограмм. Об этом рассказал в эфире "Суспільне. Новини" директор департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Игорь Виштак, передает пресс-служба ведомства.

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"В настоящее время на перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60–70 гривен за килограмм", – отметил он.

По словам чиновника, больше всего гречки намолотили аграрии Сумской области - 15,5 тысячи тонн, хотя со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.

Далее по этому показателю следуют Житомирская и Хмельницкая области, каждая из которых уже собрала по 15,2 тысячи тонн гречки. В общей сложности гречки на сегодня собрано более 120 тысяч тонн, а ожидается ее в этом сезоне более 150 тысяч тонн.

Как отметил Виштак, дождливый сентябрь задержал на две недели сбор поздней группы зерновых, однако по итогам урожая этого года будет полностью обеспечена внутренняя потребность Украины в зерновых, масличных и сахаре. Кроме того, по его словам, будет сохранен мощный экспортный потенциал.

Напомним, что по прогнозам Международной ассоциации производителей гречки, в октябре гречка должна стоить в среднем 45-50 гривен за килограмм, то есть вдвое дешевле по сравнению с ценами, которые были в мае, когда эта крупа стоила 100 гривен.