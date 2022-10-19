В Украине запрет на экспорт гречки будет действовать до конца года

До конца года в Украине будет продолжаться запрет на экспорт гречки. Для внутреннего потребления украинцам нужно 110 тыс. тонн крупы, а урожай планируется около 140 тыс. тонн.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"До конца года запрет на экспорт гречки будет действовать однозначно, будет ли он продлен с января 2023 года, мы поймем в конце ноября, поскольку ее сбор до сих пор продолжается. Когда мы увидим, что производство, которое было прогнозировано на уровне 140 тыс. тонн, будет уже у нас в амбаре, тогда можно будет о чем-то говорить. Но свободного экспорта точно не может быть", – заверил он.

По его словам, для внутреннего потребления украинцам нужно 110 тыс. тонн гречки. Он также объяснил, почему снижение цены на гречку происходит постепенно, чем это было прогнозировано.

"В сентябре было аномально много осадков и фактически на 2-3 недели сбор всех культур остановился, в том числе гречихи. Летом было ожидание, что урожай аграрии соберут еще в сентябре, а в октябре он уже попадет на рынок. Поэтому конечный эффект цены будет достигнут для потребителя в ноябре", – подчеркнул Тарас Высоцкий.

Что касается других круп, то дефицита тоже не будет, заверил первый замминистра. Их производство на 99% является отечественным, поэтому для внутреннего потребления выращенных круп украинцам будет предостаточно.

Ранее в Минагрополитики прогнозировали, что стоимость гречки может снизиться до 60-70 гривен за килограмм.

В то же время, по прогнозам Международной ассоциации производителей гречки, в октябре гречка должна стоить в среднем 45-50 гривен за килограмм, то есть вдвое дешевле по сравнению с ценами, которые были в мае, когда эта крупа стоила 100 гривен.