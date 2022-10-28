У яких супермаркетах дешевше купувати продукти — моніторинг цін

Для моніторингу цін було обрано чотири супермаркети – АТБ, Сільпо, Ашан та Novus. У яких з них можна заощадити на покупці продуктів харчування, читайте у матеріалі.

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Ціни у столичних супермаркетах

Завдяки моніторингу цін вдалось простежити, як змінилась вартість продуктів харчування у столичних супермаркетах у період з 26 по 27 жовтня. Частина продуктів, які проаналізовано, входять до споживчого кошика, деякі з них є власною маркою торгової мережі. Також помічені товари, які торговельні мережі реалізують із значною різницею в ціні.

Виходячи з даних моніторингу цін, видно, що низка продуктів харчування дешевша у супермаркеті Novus, якщо кожного товару з таблиці купити за кілограм (729,30 грн). Також деякі товари за низькою ціною можна придбати у продуктовій мережі Сільпо (734,74 грн.). Менш лояльним до покупця виявилася продуктова мережа АТБ (881,86 грн) та Ашан (802,84 грн).

Так, яйця курячі, які останнім часом рекордно зросли у ціні, у чотирьох супермаркетах продаються практично за однією ціною. За даними Держстату, приріст вартості яєць у вересні порівняно з червнем становив близько 54%. З цієї причини АМКУ розпочав дослідження причин значного підвищення цін на курячі яйця, оскільки не бачить об'єктивних факторів для цього явища. Однак зараз десяток яєць можна купити приблизно за 60 грн.

Овочі борщового набору (картопля, капуста, морква, цибуля) також цього року значно зросли в ціні. Найдешевше картоплю пропонують супермаркети Сільпо та Novus – 7,90/кг. На п'ять копійок дорожче за кілограм картоплі можна купити в супермаркеті АТБ - 7,95 грн. Найдорожче картоплю пропонує продуктова мережа Ашан – 8,50 грн/кг.

За кілограм капусти найменше просять супермаркети Novus та Сільпо – 12 грн. В АТБ ціна капусти 12,55 грн/кг, а супермаркет Ашан просить за кілограм 13,70 гривень.

Цього року ціна на цибулю була рекордно високою. Головна причина – втрата площ та сховищ для зберігання цибулі у Херсонській області та частині Запорізької. Сільпо, Ашан та Novus за кілограм цибулі просять 29,90 грн, а на п'ять копійок дорожче в АТБ – 29,95 грн/кг.

Зростання вартості овочів спровокувало зменшення посівних площ через тимчасову окупацію деяких регіонів. Наразі у столиці супермаркети Novus та АТБ продають моркву по 22,89 грн/кг. Найдорожчу моркву пропонує Сільпо – 23 грн/кг, а найдешевше в Ашані – 22,80 грн/кг.

Аграрії вже зібрали 150 тисяч тонн гречки. За даними Мінагро, після збирання врожаю у жовтні-листопаді вартість гречки для населення має знизитися. Зараз найдешевше можна купити гречку в Novus та Сільпо – 74,99 грн/кг. Трохи нижча ціна на гречку в АТБ – 78,90 грн, а найдорожче продає Ашан – 88 грн/кг.

Також ми звернули увагу на вартість оселедця слабосолоного. Наприклад, у Novus та Сільпо за кілограм риби просять 99 грн. Проте здивувала ціна цього товару в інших супермаркетах. Так, вартість оселедця слабосоленого в Ашан становить 156,80 грн/кг, а в АТБ риба коштує 186,29 грн/кг. При цьому в АТБ ми не знайшли ваговий оселедець слабосолоний, а тільки в упаковці.