Як за рік змінилися ціни на продукти в супермаркетах

Значне подорожчання спіткало всі споживчі товари повсякденного попиту з продуктового кошика українця. Найбільше підскочили ціни на цибулю, яйця, банани та огірки.

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Про це повідомляє сервіс доставки продуктів Zakaz.ua.

Згідно з інформацією від Державної служби статистики, від початку року інфляція в Україні становила 19,5%. При цьому «продуктова» інфляція була вищою – 25%.

Соціально значущі продукти

За даними Zakaz.ua, суттєво подорожчали яйця - на 109%. У жовтні 2021 року ціна на поличках ритейлерів у середньому становила 35,5 грн за десяток, тоді як цьогоріч вони коштують 74,2 грн. Варто зазначити, що “золотими” яйця стали саме в останні два місяці. Ще в квітні цього року ми спостерігали позитивну динаміку і навіть зафіксували ціну на 30% нижчу, ніж у довоєнний період. Тоді яйця коштували близько 29 грн. Проте вже у вересні продукт подорожчав з 29 до 35 гривень, а у жовтні ціна взагалі побила всі небачені досі рекорди.

У Мінагро пояснюють, що на зростання ціни яєць вплинули фактор сезонності, бойові дії та скорочення діяльності низки підприємств. Йдетьсяе про ТОВ "Дмитрівська птахофабрика" Донецької області, ФГ "Стимул 777" Луганської області, філія "Богодухівська птахофабрика" Харківської області, ПАТ "Птахогосподарство Авангард" Херсонської області. Зокрема, експерти пояснюють цей феномен суттєвим подорожчанням утримання птахівництва і, в першу чергу, ціною на газ, електроенергію, які використовують для обігріву приміщень на виробництві. Вони вимагають певного температурного режиму, інакше кури не будуть нестись.

Доречно одразу згадати про ціни на куряче м’ясо. У порівнянні з яйцями тут ситуація дещо краща. За спостереженнями Zakaz.ua, найбільшою популярністю серед українців з асортименту свіжого м’яса користується курятина, яка зустрічається в кожному 3-му кошику онлайн-покупця. Вартість курячого філе за рік в українських супермаркетах зросла на 14%. Однак, враховуючи вищезгадані факти, найімовірніше, найближчим часом ситуація зміниться не на користь гаманців українців.

Також значно зросли ціни на молочку. Молоко в середньому подорожчало на 51%, вершкове масло на 17%.

У той час, як ціна на борошно зросла майже вдвічі - на 91%, ціна на цукор впродовж року коливалась. У жовтні минулого року вартість за кілограм становила 30 грн, у лютому 2022 впала до 20 грн/кг, у квітні цукор коштував вже 23 грн/кг, але станом на сьогодні ціна зросла до майже 33 грн/кг, що в результаті на 10% вище, ніж в минулому році.

Тим часом ціна на гречку зросла на 32%. Найменше змінилася вартість олії - ціна зросла на 2%, як порівняти з минулим роком.

Овочі та фрукти

Зростання цін через воєнний стан найбільше позначилося на овочах та фруктах, так як великий відсоток даних товарів на полички вітчизняних магазинів потрапляв саме від закордонних постачальників. В умовах закритого неба та заблокованих портів доставляти імпорт можливо лише фурами з ЄС, а не морським транспортом з Туреччини чи Єгипту. Протягом року томати та огірки подорожчали вдвічі. Ціни на буряки зросли у середньому на 75%, а морква подорожчала на 48%.

Рекордсменом серед овочів стала цибуля. За рік ціна на ріпчасту підскочила аж на 221%. У жовтні 2021 року вона коштувала 13 грн/кг, тоді як зараз вартість становить майже 43 грн. Найменше змінилася ціна на картоплю - лише на 6%.

Що стосується фруктів, найбільше підскочила ціна на банани - на 132%. Цитрусові також значно зросли у ціні: апельсини - на 72%, лимони - на 73%. Проте яблука всупереч динамічний статистиці здорожчання, навпаки впали у ціні - на 1%.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2022 року споживча інфляція у місячному вимірі пришвидшилася до 1,9% (у серпні показник становив 1,1%), у річному — до 24,6% (із 23,8% у серпні). Основною причиною зростання цін залишаються наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.