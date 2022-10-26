Как за год изменились цены на продукты в супермаркетах

Значительное удорожание коснулось всех потребительских товаров повседневного спроса из продуктовой корзины украинца. Больше всего подскочили цены на лук, яйца, бананы и огурцы.

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Об этом сообщает сервис доставки продуктов Zakaz.ua.

Согласно информации Государственной службы статистики, с начала года инфляция в Украине составила 19,5%. При этом "продуктовая" инфляция была выше – 25%.

Социально значимые продукты

По данным Zakaz.ua, существенно подорожали яйца – на 109%. В октябре 2021 года цена на полочках ритейлеров в среднем составляла 35,5 грн за десяток, тогда как в этом году они стоят 74,2 грн.

Стоит отметить, что золотыми яйца стали именно в последние два месяца. Еще в апреле яйца стоили около 29 грн. Однако уже в сентябре продукт подорожал с 29 до 35 гривен, а в октябре цена вообще побила все невиданные до сих пор рекорды.

В Минагро объясняют, что на рост цены яиц повлияли фактор сезонности, боевые действия и сокращение деятельности ряда предприятий.

Уместно сразу вспомнить цены на куриное мясо. По сравнению с яйцами здесь ситуация несколько лучше. По наблюдениям Zakaz.ua, наибольшей популярностью среди украинцев из ассортимента свежего мяса пользуется курятина, встречающаяся в каждой 3-й корзине онлайн-покупателя. Стоимость куриного филе за год в украинских супермаркетах выросла на 14%. Однако, скорее всего, в ближайшее время ситуация изменится не в пользу кошельков украинцев.

Также значительно выросли цены на молочку. Молоко в среднем подорожало на 51%, сливочное масло – на 17%.

В то время как цена на муку выросла почти вдвое - на 91%, цена на сахар в течение года колебалась. В октябре прошлого года стоимость за килограмм составила 30 грн, в феврале 2022 года упала до 20 грн/кг, в апреле сахар стоил уже 23 грн/кг, но по состоянию на сегодняшний день цена выросла до почти 33 грн/кг, что в результате на 10% выше, чем в прошлом году.

Тем временем цена на гречку выросла на 32%. Меньше всего изменилась стоимость масла - цена выросла на 2%, если сравнить с прошлым годом.

Овощи и фрукты

Рост цен из-за военного положения больше всего отразился на овощах и фруктах, так как большой процент данных товаров на полочки отечественных магазинов попадал именно от зарубежных поставщиков. В течение года помидоры и огурцы подорожали вдвое. Цены на свеклу выросли в среднем на 75%, а морковь подорожала на 48%.

Рекордсменом среди овощей стал лук. За год цена на репчатую подскочила на 221%. В октябре 2021 года он стоил 13 грн/кг, в то время как сейчас стоимость составляет почти 43 грн. Меньше всего изменилась цена на картофель - всего на 6%.

Что касается фруктов, больше всего подскочила цена на бананы – на 132%. Цитрусовые также значительно выросли в цене: апельсины – на 72%, лимоны – на 73%. Однако яблоки вопреки динамической статистике удорожания, напротив, упали в цене - на 1%.

Напомним, в Украине в сентябре 2022 года потребительская инфляция в месячном исчислении ускорилась до 1,9% (в августе показатель составлял 1,1%), в годовом — до 24,6% (с 23,8% в августе). Основной причиной роста цен остаются последствия полномасштабного вторжения России в Украину.