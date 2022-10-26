Дешевеют картофель, капуста и свекла: чего ожидать от цен на овощи

В Украине подешевели картофель, капуста, столовая свекла и яблоки. В частности, розничная цена картофеля для потребителя составляет 9-12 гривен за килограмм, ожидается понижение цены до 7-9 грн за килограмм.

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Об этом заявил заведующий сектором овощеводства и картофелеводства управления земледелия и растениеводства Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Гвоздь.

По его словам, по состоянию на 25.10.2022 уже собрано 119 376,1 тыс. ц картофеля всеми категориями хозяйств, что составляет 73% к ориентированному прогнозируемому валу в размере 165 528 тыс. ц.

Гвоздь отметил, что для украинского рынка картофеля характерна высокая доля производства в домохозяйствах населения. Люди на своих приусадебных участках выращивают картофель для удовлетворения собственных нужд.

Доля такого производства составляет 98%. И только 2% производства картофеля занимают фермерские и промышленные предприятия, которые затем реализуют эту продукцию.

"Мы наблюдаем существенное снижение цены на картофель. Ведь заканчивается уборка урожая. В этом году засаженные площади уменьшились на 36% по сравнению с прошлым. Но с учетом норм потребления, у нас достаточное количество этого продукта, полностью удовлетворяющего внутреннее потребление и продовольственную безопасность. Дефицита картофеля не будет", - отметил Гвоздь.

Он подчеркнул, что потребности импортировать картофель не будет. Украина уже отказалась от импорта белорусского и российского картофеля, что будет стимулировать продажу украинского продукта на внутреннем рынке.

По словам Гвоздя, также наблюдается уменьшение цены на такие овощи: капуста – на 12,2% (до 17,34 грн/кг), свекла – на 5,0% (до 17,77 грн/кг), картофель – на 3 ,8% (до 10,78 грн./кг).

Также на 6,4% (до 15,00 грн/кг) подешевели яблоки.

Напомним, в Украине также дешевеет морковь. Фермеры предлагают к продаже оптом этот овощ по 12-16 грн/кг.