В Україні дешевшає морква

Відновлення збиральних робіт призвело до зниження цін на моркву в Україні. Фермери пропонують до продажу оптом цей овоч по 12-16 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, вкрай невисокі темпи збуту, а також сезонне збільшення постачання моркви з господарств стали основними причинами негативних цінових коригувань на ці коренеплоди.

Сьогодні українські фермери намагаються продати моркву оптом по 12-16 грн/кг, що в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зараз виробники намагаються реалізовувати моркву не надто високої якості, яка не підлягає тривалому зберіганню, що також суттєво впливає на відпускні ціни в даному сегменті.

Також зазначимо, що покращення погодних умов дозволило фермерам відновити збиральні роботи. В результаті, пропозиція моркви на ринку продовжує зростати, а от якісні характеристики даних коренеплодів не завжди влаштовують покупців, що є ще одним фактором зниження відпускних цін у сегменті.

При цьому відпускні ціни на моркву в Україні на сьогодні все ж таки в середньому у 2,6 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. За словами ключових гравців ринку, відпускні ціни в даному сегменті знижуватимуться до заморозків, після чого стабілізуються.

Зазначимо, на даний момент цибулю на ринку України вже продають у середньому в 4,3 рази дорожче, ніж наприкінці вересня 2021 року. На сьогоднішній день продажі цибулі ведуться по 25-29 грн/кг.