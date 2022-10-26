Дешевшають картопля, капуста та буряк: чого очікувати від цін на овочі

В Україні подешевшали картопля, капуста, столовий буряк та яблука. Зокрема, роздрібна ціна картоплі для споживача становить 9-12 гривень за кілограм, очікується зниження ціни до 7-9 грн за кілограм.

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Про це заявив завідувач сектору овочівництва та картоплярства управління землеробства та рослинництва Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Сергій Гвоздь.

За його словами, станом на 25.10.2022 року вже зібрано 119 376,1 тис. ц картоплі всіма категоріями господарств, що становить 73% до орієнтованого прогнозованого валу в розмірі 165 528 тис. ц.

Гвоздь зауважив, що для українського ринку картоплі характерна висока частка виробництва у домогосподарствах населення. Люди на своїх присадибних ділянках вирощують картоплю для задоволення власних потреб. Частка такого виробництва становить 98%. І лише 2% виробництва картоплі займають фермерські та промислові підприємства, які потім реалізують цю продукцію.

"Ми спостерігаємо суттєве зниження ціни на картоплю. Адже закінчується збирання урожаю. Цього року засаджені площі зменшились на 36% порівняно з минулим. Але з урахуванням норм споживання , у нас достатня кількість цього продукту, яка повністю задовольняє внутрішнє споживання та продовольчу безпеку. Дефіциту картоплі не буде", - зазначив Гвоздь.

Він підкреслив, що потреби імпортувати картоплю не буде, хіба що насіннєву. Адже з початком війни значно зросла вартість логістики.

Україна вже відмовилася від імпорту білоруської та російської картоплі, що стимулюватиме продаж українського продукту на внутрішньому ринку.

За словами Гвоздя, також спостерігається зменшення ціни на такі овочі: капуста – на 12,2% (до 17,34 грн/кг), буряк – на 5,0% (до 17,77 грн/кг), картопля – на 3,8% (до 10,78 грн/кг).

Також на 6,4% (до 15,00 грн/кг) подешевшали яблука.

Нагадаємо, в Україні також дешевшає морква. Фермери пропонують до продажу оптом цей овоч по 12-16 грн/кг.