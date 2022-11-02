Українці їдять все більше імпортної свинини: звідки везуть

За 10 місяців 2022 року імпорт свинини Україною зріс на 41%.

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Про це повідомляє пресслужба "Українського клубу аграрного бізнесу".

Зазначається, що у жовтні імпорт свинини свіжої, охолодженої та мороженої становив 4,3 тис. тонн, що на 49% більше, ніж у вересні.

Загалом за 10 місяців 2022 року імпорт зріс на 41% у фізичному об’ємі та на 56% у вартісному об’ємі, що становить 45,1 тис. тонн і 92,7 млн доларів, відповідно.

Від початку повномасштабного вторгнення до 1 липня, порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт свинини зріс у 2,5 рази, але з моменту повернення мит та податків на імпорт, об’єми поставок дещо скоротились – від липня до жовтня об’єми імпортного м’яса зменшились на 28% порівняно з липнем-жовтнем 2021 року.

Основними країнами, з яких імпортували свинину, були: країни ЄС, Польщі, Нідерландів, Данії, Іспанії.

Водночас, в Україні спостерігається тенденція до зменшення поголів’я свиней. Так, станом на 1 жовтня 2022 року налічується 5,2 млн голів, що на 12,9% менше ніж в 2021 році. Загальна чисельність свиней, що вирощується на підприємствах, становить 3,2 млн голів – 61,4% від загального поголів’я.

За словами Максима Гопки, аналітика УКАБ, скорочення поголів’я відбулося через бойові дії та окупацію українських територій, як наслідок – зменшення забійної маси свиней на -11,2%, яка за 9 місяців 2022 року склала 479,6 тис. тонн.

Зазначимо, значне подорожчання спіткало всі споживчі товари повсякденного попиту з продуктового кошика українця. Найбільше підскочили ціни на цибулю, яйця, банани та огірки.