В Україні очікується падіння цін на картоплю та білокачанну капусту низької якості

Фермери намагаються не тримати довго картоплю на складах, адже її якість псується через відключення електроенергії. Тому на ринку спостерігається збільшення пропозиції, що призведе до падіння цін на картоплю.

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Такий прогноз дали аналітики проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

"Фермери все частіше відмовлялися від планів довгострокового зберігання картоплі й намагалися якнайшвидше реалізувати максимальні обсяги наявної продукції. На додачу, картопля в українських сховищах швидко втрачає якісні показники, чому сприяють й аварійні вимкнення електроенергії", — йдеться в огляді ринку.

В той же час виробники почали підвищувати ціни на моркву через обмежені запаси якісної продукції в сховищах. Оптові компанії та роздрібні мережі в цей час продовжували закуповувати коренеплід, що підвищувало попит.

Загалом, за прогнозами аналітиків, ціни на основні овочі борщового набору все ж будуть зростати в подальшому. Але саме картопля та капуста середньої та низької якості втратять в ціні. Це пов'язано з бажанням фермерів швидше розпродати цю продукцію.

"Перебої з постачанням електроенергії в усіх без винятку регіонах України будуть призводити до подальшого стрімкого псування плодоовочевої продукції у сховищах. Саме така продукція буде потрапляти на ринок за більш привабливими для споживачів цінами й протягом наступних декількох тижнів", — резюмували аналітик ринку.

Як повідомлялося раніше, недостатня пропозиція призвела до чергового зростання цін на огірок в Україні. На сьогоднішній день тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 50-65 грн/кг.

Зауважимо, а ось ціни ни на яблука почали стрімко знижуватися. Українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг.