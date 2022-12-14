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В Україні подорожчала морква
Активізація попиту дає змогу українським фермерам впевнено підвищувати відпускні ціни на моркву, яка за тиждень подорожчала на 11%.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Причиною збільшення попиту на ці коренеплоди експерти проєкту називають активізацію закупівельної діяльності з боку великих оптових компаній та роздрібних мереж напередодні Нового року, а також завершення реалізації продукції з необладнаних сховищ.
Сьогодні фермери готові відвантажувати якісну моркву не дешевше за 15-20 грн/кг, що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Однак при цьому галузеві експерти наголошують, що тенденція зростання цін відзначається виключно у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для тривалого зберігання.
"За словами гравців ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті якісної моркви. Повідомляють, що більшість українських господарств призупинили продаж цього коренеплоду в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена", - повідомляють аналітики.
Зазначимо, що на цей час ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,9 раза вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.
Як повідомлялося раніше, недостатня пропозиція призвела до чергового зростання цін на огірок в Україні. На сьогоднішній день тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 50-65 грн/кг.
Зауважимо, а ось ціни ни на яблука почали стрімко знижуватися. Українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг.