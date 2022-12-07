Ціни на яблука почали стрімко знижуватися

Українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що попри всі очікування українських виробників, традиційного для передноворічного періоду сплеску торгової активності на ринку яблука в Україні так і не відбулося,

Як зізнаються самі садівники, цього тижня відпускні ціни на яблуко почали стрімко знижуватися.

Так, зараз українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг , що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Основною причиною здешевлення в даному сегменті стало значне збільшення яблука на ринку. Так, більшість садівників прагнуть якнайшвидше розпродати ці фрукти, щоб не витрачатися на зберігання, яке в поточному сезоні обіцяє бути рекордно дорогим", - підкреслюють аналітики.

Крім того, оптові компанії та роздрібні мережі України також відзначають послаблення попиту на яблуко, особливо в останні два тижні. Учасники ринку пояснюють зниження активності покупців великим напливом продукції низької якості, яку садівники прагнуть збути насамперед і згодні поступатися ціною на такі фрукти.

Варто додати, що на сьогодні ціни на яблуко в Україні в середньому на 41% вищі за торішні, що обумовлено зниженням виробництва яблук не лише в Україні, а й у країнах ЄС загалом.

Як відзначають самі садівники, вони сподіваються на активізацію попиту в даному сегменті у другій половині сезону, коли пропозиції якісного яблука знизиться до мінімуму.

Нагадаємо, через війну виробники яблука не мали можливості вносити достатню кількість засобів захисту у своїх садах. До того ж цього року фермери зіштовхнулися із несприятливими погодними умовами. Зокрема, вересень був дощовим. Все це негативно вплинуло на якість яблука.