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Україна залучила близько 11 мільярдів євро: підсумки URC-2025

конференція, інвестиції
Підсумки URC-2025 / Мінекономіки

Конференція з відновлення України URC-2025, що відбулася в Римі, стала рекордною за масштабами: понад 6 тисяч учасників із 70 країн, близько 200 підписаних угод і меморандумів на загальну суму приблизно 11 мільярдів євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, основна мета — перетворити ці угоди на конкретні інвестиційні проєкти, передусім у реальному секторі економіки. Ключовою темою цьогорічної конференції була підтримка приватного бізнесу. Зокрема, було підписано угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестування у відбудову України.

До його формування долучаються чотири країни та провідні банки розвитку. Україна наполягає на рівноправній участі в управлінні фондом і пріоритезації національних потреб.

Ще один фінансовий результат URC-2025 — новий пакет допомоги в межах інвестрамки UIF на понад 2 мільярди євро. Окремо Нідерланди надали 300 мільйонів євро, а Швейцарія — близько 5 мільярдів євро допомоги, розрахованої на 10 років.

Сильну підтримку засвідчили Сполучені Штати: до Рима прибула одна з найбільших делегацій за всю історію — представники приватного бізнесу та урядової фінансової корпорації DFC. Уже підписано ключову інвестиційну угоду з Україною.

Оборонна промисловість була однією з центральних тем конференції. Йшлося про спільні підприємства, локалізацію виробництва, нові технології у сфері дронів, ППО та систем радіоелектронної боротьби.

Вперше конференція включала повноцінну промислову адженду. Компанія NovaSklo підписала угоду з міжнародними партнерами щодо будівництва заводу флоат скла. Індустріальний парк "Біла Церква" домовився з італійською компанією Gualapack про створення нового виробництва.

Міністерство економіки підписало угоду з UNIDO на суму 188 мільйонів доларів щодо передачі технологій і створення підприємств разом із японськими компаніями.

"На запитання інвесторів: що Україна може запропонувати вже зараз? — наша відповідь: найкращі умови для тих, хто заходить першим", — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, що під час URC 2025, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку ринку капіталу. 

Автор:
Тетяна Гойденко