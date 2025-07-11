Швейцарія виділить Україні €4,8 млрд на відновлення інфраструктури

Під час конференції з відновлення України URC-2025 у Римі Кабінет міністрів України та Федеральна Рада Швейцарії уклали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ передбачає довгострокову фінансову та технічну допомогу Україні до 2036 року. Загальний обсяг підтримки з боку Швейцарії становитиме 5 мільярдів швейцарських франків, що еквівалентно приблизно 4,8 мільярда євро.

Угода визначає правові рамки для реалізації проєктів з відновлення критичної інфраструктури, зокрема в галузях енергетики, транспорту, водопостачання, будівництва, машинобудування, а також у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям. Кошти виділятимуться через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) у межах щорічного бюджету, що затверджується швейцарським парламентом.

За словами першої віцепрем’єрки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, партнерство зі Швейцарією дозволить не лише відновити зруйновану інфраструктуру, а й забезпечити створення нових робочих місць, провести професійне навчання українських спеціалістів та залучити до проєктів сучасні технології.

Усі закупівлі в межах угоди відбуватимуться через публічні тендери відповідно до швейцарського законодавства, а участь у них братимуть виключно компанії зі Швейцарії. Особлива увага під час відбору проєктів приділятиметься їхньому внеску у сталий розвиток, "зелений" перехід, а також у підвищення зайнятості в Україні.

Посол Швейцарії Жак Гербер наголосив, що ця угода є свідченням послідовної підтримки України з боку його держави та внеском у європейську стабільність. Угода діятиме до 31 грудня 2036 року.

Нагадаємо, Швейцарія розпочала масштабну програму підтримки України, яка триватиме 12 років та передбачає фінансування у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків. Перший етап цієї ініціативи розрахований на 2025–2028 роки: до цього часу Україна отримає 1,5 мільярда франків (близько 1,6 мільярда доларів) на відновлення економіки, розвиток інфраструктури, покращення громадських послуг та забезпечення миру.