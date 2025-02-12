Швейцарія затвердила трирічну програму допомоги Україні на $1,6 млрд

Швейцарія розпочинає масштабну програму підтримки України, яка триватиме 12 років та передбачає фінансування у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків. Перший етап цієї ініціативи розрахований на 2025–2028 роки: до цього часу Україна отримає 1,5 мільярда франків (близько 1,6 мільярда доларів) на відновлення економіки, розвиток інфраструктури, покращення громадських послуг та забезпечення миру.

Про це повідомляється на сайті уряду Швейцарії.

Відповідне рішення було ухвалене 12 лютого Федеральною радою Швейцарії, яка визначила головні напрямки підтримки: захист цивільного населення, економічне відновлення та зміцнення інституцій. Відповідальним за реалізацію програми призначено посла Жака Гербера.

Стратегія довгострокової підтримки

У квітні 2024 року Федеральна рада офіційно заявила про свою довгострокову підтримку України та затвердила загальний обсяг фінансування у 5 мільярдів франків.

У найближчі три роки країна зосередиться на негайних потребах у відбудові, економічному зростанні та зміцненні українських інституцій, після чого оцінюватиме подальші джерела фінансування для реалізації наступних етапів програми.

До реалізації проєктів залучені три ключові установи:

Швейцарське агентство розвитку та співробітництва (SDC),

Відділ миру та прав людини (FDFA),

Державний секретаріат з економічних питань (SECO, EAER).

Основні напрями фінансування (2025–2028 роки)

Програма підтримки України зосереджена на трьох ключових напрямках:

Економічне відновлення. Українська економіка зазнала значних втрат через війну. Швейцарський уряд планує підтримувати малі та середні підприємства України, допомагаючи їм інтегруватися у світові ринки. Окремий фокус спрямований на відновлення міської інфраструктури та ремонт пошкоджених об’єктів у прифронтових регіонах. Також передбачена підтримка аграрного сектору та розвитку приватного бізнесу.

Відновлення громадських послуг. Швейцарія допоможе Україні покращити якість медичних, освітніх та соціальних послуг. Крім цього, фінансуватиметься відновлення енергетичної інфраструктури, громадського транспорту та систем водопостачання. Важливим напрямом є підтримка місцевих та регіональних органів влади для ефективного управління реконструкцією та запобігання корупції.

Захист цивільного населення та сприяння миру. Програма передбачає екстрену гуманітарну допомогу, підтримку заходів із розмінування територій, ідентифікацію зниклих безвісти осіб, а також документування та розслідування воєнних злочинів. Швейцарія сприятиме правосуддю для постраждалих від конфлікту та допомагатиме у пошуку зниклих військових і цивільних осіб.

Повідомляється, що реалізація програми передбачає тісну співпрацю з українською владою, приватним сектором, науковими установами та неурядовими організаціями. Близько 500 мільйонів франків із запланованих 1,5 мільярда будуть використані у проєктах, що реалізуються спільно зі швейцарськими компаніями.

Додамо, 31 січня 2024 року Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) оголосив конкурс на подання заявок для фінансування проєктів відновлення в Україні. Програма реалізується в межах меморандуму між Україною та Швейцарією, підписаного 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.