Швейцарія виділяє Україні 48 мільйонів євро на зимову допомогу

Через посилення російських атак на критичну інфраструктуру, значна частина населення України стикається з відключеннями електроенергії та опалення. Швейцарія долучилася до допомоги, виділивши майже 45 мільйонів швейцарських франків (48 мільйонів євро) на подолання зимових викликів.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Основні напрямки використання допомоги

Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури, ремонт пошкоджених будинків, а також – на задоволення гуманітарних потреб.

Більше половини виробництва електроенергії в Україні знищено, що позбавило мільйони людей доступу до електрики, опалення та води.

Згідно з повідомленням, особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам і людям поблизу лінії фронту чи у віддалених регіонах.

Допомога включає роздачу твердого палива та зимового одягу, ремонт і утеплення пошкоджених будинків.

Зазначається, що Швейцарія інвестує в енергоефективність на місцевому рівні через внески до багатосторонніх фондів, таких як Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та Фонд енергетичної підтримки України. Фінансування використовується для:

ремонту енергетичних систем;

закупівлі запасних частин і палива;

транспортування обладнання, зокрема кабелів, трансформаторів і мережевих конструкцій.

За останні дві зими Швейцарія виділила 84,5 мільйона франків на зимову допомогу. З початку повномасштабної війни Швейцарія надала Україні понад 477 мільйонів франків на гуманітарні потреби.

Також відомо, що Швейцарія надасть Україні значну фінансову підтримку для проєктів відновлення, зокрема 1,5 млрд швейцарських франків (1,76 млрд доларів) протягом наступних чотирьох років.